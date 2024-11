Christian Nodal: "Mi esposa no es una amante" 

El cantante mexicano Christian Nodal no dudó en defender a su esposa, la también artista mexicana, Ángela Aguilar, y asegurar que no es una amante, luego que Cazzu rompiera el silencio.

La polémica comenzó cuando Ángela Aguilar ofreció una entrevista a un medio estadounidense asegurando que Cazzu, la expareja de su esposo, estaba enterada de su relación.

Las declaraciones provocaron el enojo de la cantante argentina, quien aseguró que se vio obligada a defenderse y negar que conocía que ambos estaban enamorados.

Al señalar que no conocía que eran pareja mucho antes, como lo dijo Ángela, muchos señalaron que la ahora esposa de Nodal es una amante que logró destruir un hogar y quedarse con el hombre.

Los señalamientos de los seguidores enojaron a Christian, quien se vio obligado a defender a su esposa, desmintiendo que fue infiel y asegurando que su "angelita" no se entrometió en la relación que tenía con Cazzu.

"Me da mucha tristeza, coraje, incomodidad estar otra vez en esta posición... Nunca fui infiel, nunca hubo una tercera persona", dijo el cantante al intentar defender a Ángela.

Calificó como grave y feo que Cazzu asegurara que ella no estaba enterada de su amor con Ángela y que, si decidió hablar, después de meses de silencio, fue para desmentir las declaraciones de esposa de su expareja, ahora acusada de ser la manzana de la discordia por miles de seguidores.

"De mi esposa no van a andar hablando así. Ella no es una amante", dijo al intentar desmentir a Cazzu, quien no señaló directamente que Ángela era el motivo de la separación, sino que cuestionó que la esposa de su expareja haya asegurado que ella sabía de su amor mucho antes de darlo a conocer a la prensa.