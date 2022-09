Chris Rock rechazó oferta de volver a conducir los Premios Oscar en 2023

El comediante Chris Rock rechazó volver a conducir los Premios Oscar en 2023 tras la agresión sufrida en la última entrega de los premios cinematográficos.

Chris Rock hizo la revelación sobre la propuesta realizada por la Academia de Hollywood, mientras se encontraba realizando un show en Arizona, donde presentó su serie de monólogos como parte de la gira Ego Death.

El cómico aseguró haber rechazado la oferta porque sería como “volver al lugar del crimen”, y lo comparó con el asesinato perpetrado por el exjugador de fútbol americano O. J. Simpson contra su esposa Nicole Brown.

“Sería como pedirle a Nicole Brown Simpson que volviera al restaurante”, afirmó Rock haciendo referencia al crimen cometido por el ex deportista luego que Brown dejara unas gafas en un restaurante italiano.

No obstante, la comparación que hizo Chris Rock sobre su situación con lo que vivió Nicole Brown Simpson, fue muy criticada en redes sociales indicando que era “absurdo” y afirmando que Will Smith se equivocó en su momento al no golpearlo más fuerte.

“Nicole Brown Simpson fue asesinada, casi decapitada ¿Comparaste su muerte con que tu compañero te abofeteara por misoginia? Los hombres siempre encuentran una manera de golpear a las mujeres bajo la apariencia de la comedia”, indicó un usuario en Twitter.

De igual manera, Rock mencionó que tuvo varias ofertas para protagonizar diversos comerciales para la siguiente edición del Super Bowl, sin embargo, afirmó que por su salud también lo rechazó, según informó Arizona Reporter.