Chris Martin sorprende al invitar a fans israelíes en concierto

El líder de Coldplay, Chris Martin, protagonizó un momento de tensión durante el concierto que la banda ofreció el domingo por la noche en el estadio de Wembley, en Londres. El episodio comenzó cuando el cantante invitó a dos jóvenes del público a subir al escenario y les preguntó de dónde eran. Al responder que provenían de Israel, parte de los asistentes reaccionó con abucheos, lo que evidenció cómo el conflicto en Gaza se filtró incluso en un espectáculo musical.

En un intento por calmar la situación, Martin expresó: “Estoy muy agradecido de que estén aquí como seres humanos y las trato como iguales en la Tierra, sin importar de dónde vengan”. Luego agregó: “Y aunque quizá resulte controvertido, también quiero dar la bienvenida a la gente en el público de Palestina. Creo que todos somos igualmente humanos”.

Las declaraciones dividieron al público, generando una mezcla de aplausos y desaprobaciones. En Israel, las palabras del cantante despertaron críticas, mientras que otros sectores lo aplaudieron por su llamado a la igualdad.

En entrevista con la emisora israelí Kan 11, las dos fanáticas identificadas como Avia y Yael, contaron que llegaron a dudar al momento de responder sobre su nacionalidad. “Por un instante pensamos en decir que éramos de Malta, pero no podíamos ni queríamos mentir”, señaló una de ellas. Ambas reconocieron que sintieron temor de revelar su procedencia frente a un estadio con más de 90.000 personas.

El incidente ha reabierto el debate sobre la influencia del conflicto en Medio Oriente en los espacios culturales y la capacidad de la música para mantenerse como un terreno neutral frente a las tensiones políticas.