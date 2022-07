Chloe, el niño trans que se arrepiente de su decisión y quiere volver a ser una chica

EEUU.- Chloe Cole, una joven que comenzó su proceso de transición de género a los 13 años, se arrepiente de su decisión a los 17, manifestando que el proceso le causó un daño irreversible y doloroso a su cuerpo.

“Ningún niño debería tener que experimentar lo que yo viví. Mi consentimiento no fue informado. Sin saberlo, estaba separando físicamente mi verdadero yo de mi cuerpo, de manera irreversible y dolorosa”, dijo Chloe Cole.

La adolescente confesó que las cirugías y el haber tomado bloqueadores de la pubertad causaron un daño irreversible en su cuerpo, luego de iniciar este proceso a los 13 años, cuando reveló que no se sentía niña, según informó al Daily Mail.

La salud de Chole resultó afectada y su cuerpo se hizo más vulnerable por los distintos tratamientos que recibió, afirmando que era poco probable que pudiese tener hijos e incluso que sería imposible amamantarlos luego de haber recibido una mastectomía en ambas mamas. “Fue un proceso muy gráfico y definitivamente fue algo para lo que no estaba preparada”, dijo a New York Post.

Asimismo, comentó que se sintió influenciada por el movimiento LGBTIQ+ para tomar sus decisiones. “Empecé a estar expuesta a una gran cantidad de contenido y activismo LGBT. Vi cómo las personas trans obtuvieron una cantidad abrumadora de apoyo, y la cantidad de elogios que recibían realmente me habló porque, en ese momento, realmente no tenía muchos amigos”, detalló en conversación con New York Post.

De esta manera, Chloe a través de su experiencia, les dice a todos los padres que tengan un hijo o hija que esté pasando por una situación similar “No hagas la transición de tus hijos”

Chloe quiere volver a ser la chica de antes y dejó atrás el nombre de “Leo”, el cual utilizo cuando empezó su transición. Además, espera que su testimonio sirva de ejemplo para otros. “No puedo quedarme callada. Necesito hacer algo al respecto y compartir mi propia historia de advertencia”, añadió.