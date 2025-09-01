China se presenta como un líder global: India, Rusia y Corea del Norte lo apoyan 

La relación entre China y Rusia ha llegado a un nuevo nivel este 2025, luego de que Xi Jinping y Vladimir Putin declararan que ambos países avanzan “hombro a hombro” frente a los desafíos internacionales.

La frase clave fue pronunciada en una reciente reunión bilateral, reforzando la imagen de una alianza estratégica entre dos potencias globales, según reportes.

Durante el encuentro, ambos mandatarios destacaron su compromiso hacia un “orden mundial multipolar”, dejando claro su rechazo al predominio de cualquier país individual.

Esta declaración se produce en medio de crecientes tensiones entre China, Rusia y las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos y sus aliados europeos, contexto en el que la cooperación bilateral adquiere mayor relevancia.

Acuerdos recientes y reacciones internacionales



Xi Jinping y Putin resaltaron acuerdos en materia de energía, tecnología, defensa e intercambio cultural, manteniendo el énfasis en el respeto a la soberanía y los intereses comunes.

Aunque los detalles específicos de algunos convenios permanecen reservados, ambos gobiernos insisten en que la coordinación alcanzada es sin precedentes.

La comunidad internacional reacciona con cautela a este acercamiento.

Algunos analistas consideran que la reafirmación de la relación “hombro a hombro” entre China y Rusia es una señal de alerta para Occidente, especialmente en un año marcado por conflictos y rivalidades geopolíticas.

Organizaciones internacionales como la ONU han pedido mantener espacios de diálogo y cooperación para evitar nuevas tensiones globales.