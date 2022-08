China “pone fin a la sequía” provocando lluvia artificial

El gobierno de China tomó la determinación de provocar lluvia artificial para apalear los efectos de la sequía que viven durante la temporada de calor.

Medios oficialistas han destacado la decisión de enviar cohetes de químicos a las nubes se deriva de la afectación de la cuenca del río Yangtsé.

El Ministerio de Recursos Hídricos de China lanzó hace una semana una alerta máxima por la ola de calor que provocaría daños en el agua potable de la población rural.

Análisis de las autoridades avizoraban problemas para la producción y la ganadería, razón por la cual decidieron provocar la lluvia artificial.

El proceso conocido como “siembra de nubes”, y con la que se busca enfrentar la temporada de sequía, consiste en enviar cohetes con químicos al cielo para manipular el clima.

“Lo que se busca es modificar la cantidad o tipo de precipitación, o sea, de lluvia que cae en determinada zona, mediante la dispersión de sustancias en el aire”, se explicó sobre el proceso para aumentar la presión de las nubes, dejando como resultado la lluvia artificial.

Sobre el mecanismo se explicó que se trata de inyectar varillas de yoduro de plata hacia las nubes, este compuesto actuará como una partícula higroscópica, acelerando el proceso de acumulación de agua.

China has launched a three-month campaign to produce artificial rainfall in drought-affected areas, amid the country’s longest-ever heatwave. pic.twitter.com/C0OLKFkP3X

— South China Morning Post (@SCMPNews) August 23, 2022