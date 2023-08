China lanza su robot ERNIE, competencia del ChatGPT

La gigante tecnológica China, Baidu lanzó su robot ERNIE, considerado la competencia del ChatGPT de la empresa estadounidense Google.

La herramienta de inteligencia artificial está disponible desde el jueves 30 de agosto para el público, y promete ser igual o mejor que la aplicación estadounidense.

Según se detalló, los usuarios podrán descargar ERNIE bot APP en sus móviles, accediendo a todas las funciones con la misma utilidad de la herramiente estadounidense.

“También se puede usar a través de la página web”, explicó la compañía sobre el nuevo rival chino de Google.

La herramienta tecnológica estaba en prueba desde el pasado 16 de marzo y en junio de informó la versión 3.5 superada. Fue hasta hace unos días que logró la aprobación del gobierno chino para ser lanzada al público.

Los cambios de ERNIE permiten mejorar el modelo de trabajo y superar la velocidad en la respuesta, beneficiando a los usuarios.

En los últimos diez años, China ha destinado más de 19 millones de dólares para investigar y desarrollar la inteligencia artificial.

La lucha por competir con EEUU no solo se limita a herramientas como ERNIE, Baidu trabaja en otros proyectos al igual que otras empresas.

Aunque Baidu fue la primera compañía tecnológica en lanzar su robot y competir con Google.

Tech giant Baidu received approval from Chinese authorities to launch its artificial intelligence Ernie Bot to the general public starting Thursday. https://t.co/PYG3R0Ahr0

— Nikkei Asia (@NikkeiAsia) August 30, 2023