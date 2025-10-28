China impone nueva ley para regular a los influencers que hablen sobre temas sensibles

La reciente ley impulsada por la Administración del Ciberespacio de China (CAC) ha generado un intenso debate en las redes sociales y en la comunidad internacional. La normativa exige que cualquier creador de contenido que publique información sobre temas sensibles como medicina, derecho, educación o finanzas cuente con una certificación o título profesional que acredite su conocimiento en el área.

El objetivo principal de esta medida es combatir la desinformación en línea, un problema que ha cobrado gran relevancia en los últimos años. Sin embargo, la ley también ha despertado preocupación por sus posibles implicaciones en la libertad de expresión y la creatividad de los influencers.

De acuerdo con el portal Marketing 4ecommerce, plataformas como Douyin (versión china de TikTok), Bilibili y Weibo serán responsables de verificar las credenciales de los creadores y asegurarse de que su contenido incluya las citas y advertencias necesarias. Además, los usuarios deberán ser educados sobre sus responsabilidades al compartir información en línea.

La ley también prohíbe la publicidad de productos y servicios médicos, incluidos suplementos y alimentos saludables, para evitar promociones encubiertas disfrazadas de contenido educativo.

Este movimiento se da en un contexto global de preocupación por la desinformación digital. Durante la pandemia de Covid-19, por ejemplo, se propagaron teorías falsas sobre curas milagrosas y campañas antivacunas, muchas veces difundidas por personas sin formación médica. Un estudio del Center for Countering Digital Hate de 2021 reveló que solo 12 individuos fueron responsables del 65% del contenido antivacunas compartido en redes sociales.

Aunque algunos consideran que la ley es un paso necesario para frenar el flujo de información falsa, otros advierten que podría restringir el libre pensamiento y limitar las voces críticas. Este dilema entre proteger la verdad y preservar la libertad de expresión continúa siendo un desafío global que no solo enfrenta China, sino todas las naciones en la era digital.