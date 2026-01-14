China empoderada: Cierra con un superávit comercial billonario a pesar de la guerra arancelaria de Trump 

El superávit comercial billonario de China en 2025 confirma la fortaleza del gigante asiático como motor decisivo de la economía global.

Según datos recientes, China logró cerrar el año con un superávit superior a los 1,000,000 millones de dólares, una cifra récord respaldada principalmente por el desempeño de sus exportaciones en sectores tecnológicos y manufactura.

De acuerdo con datos, el crecimiento de la demanda internacional y una recuperación más rápida que otros mercados posicionaron a China como el actor principal del comercio en 2025.

Este superávit comercial no solo supera ampliamente los registros históricos, sino que también plantea nuevos desafíos y oportunidades para países dependientes del comercio exterior con la potencia asiática.



Impacto del superávit comercial en Latinoamérica

El incremento del superávit genera impactos directos e indirectos en economías latinoamericanas cuyos principales socios comerciales son China o Estados Unidos.

Exportadores de materias primas y productos agrícolas, como Brasil, Chile o Perú, podrían verse beneficiados por una China con demanda constante.

Sin embargo, también implica un desafío debido a la posible competencia de productos manufacturados chinos en la región.

Expertos en economía mundial sostienen que este desequilibrio comercial podría intensificar debates internacionales sobre políticas de protección y acuerdos multilaterales.

Las exportaciones chinas representan una oportunidad para abastecer mercados emergentes, pero también despiertan preocupaciones sobre el desequilibrio en la balanza comercial de socios estratégicos.