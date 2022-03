China dice que EEUU y la OTAN aún tienen pendiente daños de sus acciones militares

El gobierno de China cuestionó la poca moral que tienen los Estados Unidos (EEUU) y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre los daños provocados por sus acciones militares y su postura en contra del gobierno de Rusia.

Según el portavoz de Asuntos Exteriores de China, Hua Chunying, la nación norteamericana y el organismo internacional aún tiene pendientes cuentas con Yugoslavia, Afganistán, Siria e Irak.

“EEUU y la OTAN no están en condiciones de juzgar a ningún país”, dijo el funcionario chino sobre los daños históricos de las acciones militares de los EEUU.

Chunying, agregó que la nación norteamericana y la OTAN podrán tener una alta moralidad hasta que se disculpen y compensen el daño y el sufrimiento que provocaron en las naciones con sus ocupaciones.

La postura del gobierno chino llega a 23 años de conmemoración del ataque de la OTAN a la antigua Yugoslavia y ante la postura firme en contra de Rusua por sus acciones militares en Ucrania.

“Hace 23 años, el 24 de marzo de 1999, la OTAN atacó a la antigua Yugoslavia, utilizando unos 2.300 misiles y 14.000 bombas, incluyendo proyectiles de racimo y uranio empobrecido”, tuiteó Chunying.

Destacó que más de 2.000 civiles murieron, miles resultaron heridos y más de 200.000 perdieron sus hogares como resultado de los bombardeos.

23 years ago, on March 24th, 1999, #NATO launched military attacks on the former #Yugoslavia with around 2,300 missiles and 14,000 bombs including depleted uranium and cluster bombs, leaving 2,000+ civilian killed, thousands of people injured and 200,000+ civilians homeless. pic.twitter.com/nWVNNiDl2R

— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) March 24, 2022