China construye los submarinos nucleares más rápidos, según informe 

China construye submarinos más rápido que Estados Unidos, según revelan recientes informes internacionales, lo que ha encendido alertas en las principales potencias del mundo.

Esta aceleración en la industria naval china representa un cambio estratégico en la carrera armamentista y plantea dudas sobre el equilibrio de poder en los océanos.

De acuerdo con expertos, los astilleros del país asiático han logrado optimizar sus procesos, permitiendo la fabricación de submarinos militares a un ritmo que supera al de las fuerzas estadounidenses.

Este crecimiento no sólo implica cantidad sino también avances tecnológicos, si bien aún existen diferencias en capacidades bélicas y de sigilo.

A principios de 2025, China tenía 12 submarinos nucleares en servicio activo: seis de misiles balísticos y seis de misiles guiados o de ataque, según el “Military Balance 2025” del IISS. EE.UU. tenía un total de 65 submarinos, de los cuales 14 eran de misiles balísticos.

¿Ventaja tecnológica o producción en masa?

Mientras analistas occidentales advierten que la superioridad numérica china podría inclinar la balanza en escenarios futuros de conflicto, también señalan que la Armada de Estados Unidos mantiene una ventaja tecnológica en algunos modelos de submarinos.

Sin embargo, la brecha se está acortando rápidamente, lo que obliga al Pentágono a reevaluar su estrategia en el Indo-Pacífico.

El debate sobre el futuro de la hegemonía naval incluye a otras potencias como Rusia y Japón, que vigilan de cerca este fenómeno.

Las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos también influyen en la percepción mundial de seguridad marítima.

Esta tendencia de China construye submarinos más rápido plantea nuevos retos para la diplomacia y la estabilidad internacional, especialmente en un mundo donde las competencias militares pueden alterar el comercio y la paz regional.