China condena detención de petroleros venezolanos por Estados Unidos

El Gobierno de China expresó su rechazo a la detención de tres petroleros venezolanos por parte del Ejército de Estados Unidos, calificando el hecho como una acción arbitraria que contraviene el Derecho Internacional.

Según Pekín, este tipo de operaciones representan una grave violación de las normas internacionales y aumentan las tensiones en el ámbito geopolítico y comercial. La postura china coincide con la del Gobierno venezolano, que ha denunciado el incidente y lo ha descrito como un acto de “piratería” por parte de Washington.

Las autoridades chinas reiteraron su llamado a respetar la soberanía de los Estados y las leyes internacionales, al tiempo que instaron a Estados Unidos a evitar medidas unilaterales que, a su juicio, afectan la estabilidad global y el comercio internacional.