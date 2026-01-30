China califica de inhumanos los intentos de Trump de impedir el ingreso de petróleo a Cuba 

En medio de la intensificación de tensiones comerciales, China rechaza aranceles de Trump a los países que envíen petróleo a Cuba y califica la medida como inhumanas.

La postura del gobierno chino fue comunicada tras los recientes anuncios del presidente estadounidense sobre la posible reimposición de gravámenes a productos asiáticos por ayudar a la isla con su economía, la cual busca destruir para tomar el control como lo hizo en Venezuela.

Desde Chuna, el Ministerio de Comercio condenó la estrategia arancelaria y señaló que las políticas proteccionistas atentan contra el libre comercio internacional.

Trump firmó el 29 de enero un decreto que le permite imponer aranceles a las importaciones de productos procedentes de países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

Según el mandatario, la situación en la isla "constituye una amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad y la política exterior de Estados Unidos, lo que le llevó a declarar una "emergencia nacional".

China defiende el libre comercio y la cooperación internacional

De acuerdo con analistas, la reincidencia en medidas arancelarias podría frenar la recuperación económica mundial, especialmente en un contexto de incertidumbre geopolítica.

China reiteró su compromiso con la cooperación internacional y recordó que cualquier aumento de tensiones comerciales solo traerá consecuencias negativas.

Además, el gigante asiático aseguró que tomará "las medidas adecuadas" para proteger sus intereses nacionales si Washington decide retomar la vía arancelaria.