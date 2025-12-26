China aplica sanciones a empresas armamentistas de EEUU

China sanciona empresas de armas de EEUU en respuesta a la reciente aprobación y entrega de armamento estadounidense a Taiwán.

La medida, anunciada oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín, incluye un castigo económico y restricciones sobre directivos de compañías clave del sector defensa de Estados Unidos.

Detalles de las sanciones impuestas por China

Según el gobierno chino, las sanciones afectan a varias empresas, entre ellas General Dynamics, Lockheed Martin y BAE Systems.

Pekín prohibirá a los altos directivos de estas compañías ingresar a China, así como realizar negocios relacionados con exportaciones o importar productos vinculados a la defensa.

Además, se congelarán activos y propiedades de estas empresas en territorio chino. La decisión forma parte de la presión ejercida por China para detener la venta de armas al gobierno de Taiwán, acción que considera una grave vulneración de su soberanía nacional.

Desde el inicio de la creciente tensión por la isla, ambos países han intensificado sus declaraciones y medidas económicas, elevando el riesgo de nuevas disputas en el comercio internacional.

Autoridades de Estados Unidos han reiterado el carácter legal de los acuerdos y mantienen su compromiso con la defensa de Taiwán.