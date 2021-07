Chile hace historia al instalar Convención Constitucional

Chile.- La Convención Constitucional, que tiene como tarea la redacción de una nueva Carta Magna, desarrolló este miércoles su primera sesión en medio de problemas técnicos, como la falta de instalaciones adecuadas.

A pesar de algunos inconvenientes, durante el encuentro se llevó a cabo el sorteo para definir los escaños que ubicarán a los constituyentes, ciudadanos electos por la población para la elaboración del nuevo texto constitucional.

Además de definir los escaños de los 155 constituyentes, se tenía planificado definir las tareas administrativas pendientes y el enrolamiento de los convencionales al sistema informático.

La Convención Constitucional, que se instaló el pasado domingo determinó, que una de las prioridades de su primera sesión era la creación de las Comisiones Reglamentarias de Ética y de Presupuesto y de Administración Interior.

La primera sesión estaba programada para el pasado lunes, pero por falta de recursos técnicos, como instalaciones adecuadas, se suspendió la convocatoria. Este miércoles la Convención Constitucional se reunió en las instalaciones donde funcionó el Poder Legislativo, pero fue suspendida por aspectos sanitarios.

“Hay cuatro lugares que están disponibles para nosotros y vamos a cumplir con todos los aforos de acuerdo a los que se exige. Los cuatro espacios ya están identificados y conectados”, dijo la presidenta de la mesa constitucional, Elisa Locón.

Se destacó que encontrar instalaciones para 155 constituyentes no ha sido fácil por el asunto de la pandemia y los requisitos sanitarios.

Varios miembros de la Convención Constitucional culparon al gobierno por no proveer de instalaciones adecuadas para desarrollar las sesiones.

“Se suspendió la sesión de hoy. No estaban las condiciones. No estaban los micrófonos, las salas no estaban habilitadas. No había conexión. Debido a esto y las condiciones de aforo, retomaremos mañana a las 10 am”, dijo uno de los constituyentes.

La histórica sesión para abordar asuntos técnicos quedó sumida al fracaso por no contar con las condiciones de trabajo que amerita la cantidad de ciudadanos que participarán en la redacción de la nueva Constitución.

Se espera que en las próximas horas autoridades de la Convención Constitucional resuelvan los problemas técnicos para comenzar con el proceso constituyente.