Children’s Hospital Los Angeles reconocido entre los 10 mejores hospitales pediátricos de los Estados Unidos por 17 años consecutivos

El Cuadro de honor de los mejores hospitales pediátricos de U.S. News distingue a CHLA con seis especialidades que se ubican entre las 10 mejores del país

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Como líder en medicina pediátrica académica por casi 125 años, Children’s Hospital Los Angeles (CHLA) continúa cumpliendo su misión y logra avances en el cuidado y descubrimientos para mejorar y salvar vidas. Actualmente, CHLA volvió a ser distinguido entre los 10 mejores hospitales pediátricos de los Estados Unidos en la edición 2025-26 de U.S. News & World Report de su clasificación anual de los mejores hospitales pediátricos.









Además, CHLA fue incluido en el Cuadro de honor de los mejores hospitales pediátricos de U.S. News por 17º año consecutivo, un honor que el hospital ha tenido desde que la publicación creó la lista por primera vez. CHLA también mantuvo su primer lugar en las clasificaciones estatales y regionales de U.S. News, y quedó en el puesto número 1 tanto en California como en la región del Pacífico de EE. UU., que incluye California, Oregón, Washington, Alaska y Hawái. En la encuesta 2025-26, U.S. News no publicó clasificaciones ordinales de los 10 hospitales que entraron en el Cuadro de honor. Los 10 están considerados de primer nivel.

“Es importante destacar que en el corazón de este reconocimiento se encuentra el notable compromiso de todo nuestro equipo: médicos, enfermeros, especialistas, investigadores y todos los que trabajan incansablemente para respaldar y elevar a Children’s Hospital Los Ángeles como el proveedor pediátrico más grande tanto en Los Ángeles como en California”, dice la presidenta y directora de operaciones Lara Khouri. “CHLA es el mejor a nivel nacional porque nuestro equipo es el mejor del país”.

U.S. News & World Report también clasificó a los hospitales en 11 subespecialidades individuales, y CHLA se destacó en todas ellas. CHLA obtuvo el reconocimiento de los 10 mejores en seis de las especialidades: Ortopedia (n.° 4), Cáncer (n.° 6), Gastroenterología y Cirugía Gastrointestinal (n.° 6), Urología (n.° 7), Diabetes y Endocrinología (n.° 8), y Neurología y Neurocirugía (n.° 10).

CHLA obtuvo reconocimiento nacional en todas las áreas de especialidad encuestadas, que también incluyen Cardiología y Cirugía Cardíaca (n.° 20), Neonatología (n.° 22), Nefrología (n.° 14), Neumología y Cirugía Pulmonar (n.° 12), y Salud Conductual Pediátrica y Adolescente (Top 50)

Por segundo año consecutivo en la categoría más reciente de la encuesta, Salud Conductual Pediátrica y Adolescente, la publicación volvió a clasificar al Behavioral Health Institute de CHLA entre los 50 mejores programas pediátricos que brindan atención compasiva y de la más alta calidad a los jóvenes que enfrentan desafíos emocionales y de comportamiento. El Behavioral Health Institute brinda servicios psicosociales y conductuales del desarrollo sin interrupciones, incluida la atención para discapacidades del desarrollo como el trastorno del espectro autista.

“Es más crucial que nunca que los niños tengan acceso a la atención centrada en el niño y la familia que necesitan para prosperar, física, mental, emocionalmente y más”, explica el director ejecutivo Paul S. Viviano. “Cada una de estas clasificaciones de especialidades es un testimonio de que, incluso en medio de un momento difícil para los hospitales pediátricos de todo el mundo, los miembros del equipo de CHLA continúan perseverando en la creación de esperanza, la construcción de futuros más saludables y la prestación de atención experta y compasiva del más alto calibre”.

Children’s Hospital Los Angeles cuenta con más de 8000 miembros en el equipo, incluidos casi 900 médicos con especialidad en pediatría. El hospital realiza casi 17,000 cirugías y recibe más de 747,000 visitas de pacientes cada año. Como centro médico académico pediátrico, CHLA brinda atención médica de primer nivel, lleva a cabo investigaciones científicas innovadoras para desarrollar nuevos tratamientos y nuevas curas para las enfermedades infantiles en The Saban Research Institute de CHLA y opera uno de los programas de capacitación pediátrica más grandes del país para médicos, personal de enfermería y otros especialistas. CHLA es una de las principales instituciones pediátricas del país, con servicios y resultados para afecciones raras y complejas entre los mejores del mundo. Ha tratado pacientes de más de 90 países.

“CHLA se enorgullece de ser reconocido entre los mejores hospitales pediátricos del país, un reflejo de nuestra capacidad para atender a niños con las afecciones más raras y complejas”, dice el director médico de CHLA, James Stein, MD, MSc. “A través de la experiencia y la colaboración de nuestros equipos multidisciplinarios y nuestros avances continuos en la investigación y la práctica clínica, estamos brindando soluciones que salvan vidas y distinguen a CHLA como líder en atención médica pediátrica”.

CHLA es una de las principales instituciones pediátricas del país, con servicios y resultados para afecciones raras y complejas entre los mejores del mundo. Ha tratado a pacientes de más de 90 países y cuenta con un Center for Global Health exclusivo para apoyar las necesidades únicas de los pacientes internacionales y las familias que viajan a CHLA para necesidades de atención especializada y compleja. Los pacientes internacionales y sus familias pueden comunicarse con Center for Global Health enviando un correo a internationalpatientreferrals@chla.usc.edu.

“Estamos dedicados a hacer que la atención de clase mundial en Children’s Hospital Los Angeles sea accesible para los pacientes internacionales a través de nuestro Center for Global Health, que proporciona un punto de contacto central para cada paso del proceso”. dijo Yadira Torres, directora ejecutiva de Center for Global Health. “Con servicios multilingües en más de 375 idiomas, nuestro equipo ayuda a las familias a sentirse seguras y respaldadas mientras interactúan con nuestros médicos y proveedores de atención”.

Cada año, U.S. News & World Report y la firma de investigación RTI International elaboran la lista de los Mejores Hospitales Infantiles. Para 2025/26, 198 hospitales pediátricos cumplieron los requisitos para participar en la encuesta, incluidas instituciones independientes como CHLA, hospitales pediátricos que forman parte de un sistema de salud más grande y centros pediátricos especializados. Cada uno fue calificado en cientos de puntos de referencia, incluido el desempeño de calidad y seguridad; los resultados del paciente; el reconocimiento entre pares; la investigación; la tecnología; el compromiso con los cuidados diversos, equitativos e inclusivos; las certificaciones; las adjudicaciones de terceros; y otros puntos de datos proporcionados por cada hospital.

Sobre Children’s Hospital Los Angeles

Children’s Hospital Los Angeles está a la vanguardia de la medicina pediátrica y es el mayor proveedor de atención hospitalaria para niños en California. Desde su fundación en 1901, CHLA ha brindado un nivel de atención pediátrica que se encuentra entre los mejores del mundo. Catalogado entre los 10 mejores hospitales pediátricos del país por U.S. News & World Report, Children’s Hospital Los Angeles brinda atención integral y compasiva a una de las poblaciones pediátricas más grandes y diversas del país. El hospital ocupa el primer lugar entre los hospitales pediátricos de California y la región del Pacífico de EE. UU. para el período 2024/25. Referente en investigación pediátrica, el CHLA se encuentra entre los 10 principales hospitales pediátricos en cuanto a financiación para investigación otorgada por los Institutos Nacionales de la Salud. El Saban Research Institute del Children’s Hospital Los Angeles abarca todas las etapas del proceso de investigación, ya que transforma los descubrimientos científicos en tratamientos que cambian las vidas de los pacientes en todo el mundo. Como centro médico pediátrico académico, CHLA también alberga uno de los programas de posgrado para pediatras más grandes de los Estados Unidos. El compromiso del hospital con la construcción de comunidades más fuertes y saludables se refleja en los esfuerzos del CHLA por mejorar la educación y la alfabetización en salud, acercar a más personas a carreras en el ámbito de la atención médica, y combatir la inseguridad. Para obtener más información, siga a CHLA en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, y X y visite CHLA.org.

Contacts

Marlen Bugarin | mbugarin@chla.usc.edu