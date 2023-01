Chemours amplía la producción de materiales de intercambio iónico Nafion™ en Francia para apoyar la creciente demanda del mercado de generación de hidrógeno limpio

Se realizará una inversión de USD 200 millones en la planta de Chemours en Villers-Saint-Paul, Francia, para apoyar las iniciativas globales de descarbonización y la aceleración de la economía del hidrógeno.

WILMINGTON, Del.–(BUSINESS WIRE)–The Chemours Company (“Chemours”) (NYSE: CC), una compañía química global con posiciones líderes en el mercado de las tecnologías del titanio, soluciones térmicas y especializadas, y materiales de rendimiento avanzado, anunció hoy una inversión de USD 200 millones para aumentar la capacidad y avanzar en la tecnología de sus materiales de intercambio iónico líderes del sector Nafion™, que se ubicarán en la planta de fabricación de Chemours en Villers-Saint-Paul, Francia. La inversión de Chemours se basa en los esfuerzos existentes en los EE.UU. para disponer de una cadena de suministro fiable y una capacidad robusta que permita la economía del hidrógeno. Apoyará la creciente demanda del mercado de generación de hidrógeno limpio mediante electrolizadores de agua, almacenamiento de energía en baterías de flujo y conversión de hidrógeno para propulsar vehículos de celdas de combustible, y contribuirá a los esfuerzos de Europa y el mundo para hacer posible la transición hacia una energía limpia. Como parte de la inversión, se ampliarán las capacidades de la planta de fabricación regional de Chemours para apoyar y fomentar el progreso tecnológico y nuevos productos para la economía mundial del hidrógeno.

“ Nuestra sociedad tiene una gran oportunidad de construir un futuro más sustentable, y eso debe incluir la transición a una energía más limpia. La química es la clave de ese futuro y seguirá desempeñando un papel importante en el avance de la economía del hidrógeno”, expresó Mark Newman, presidente y director ejecutivo de Chemours. “ Chemours eligió Francia para esta inversión en la economía del hidrógeno debido a la fuerte alineación entre nuestra visión de crecimiento sustentable, el objetivo del gobierno francés de crear una economía del hidrógeno fiable y fuerte, y la ambición de la Unión Europea de ofrecer una transición energética limpia basada en los objetivos establecidos en la Ley del Clima de la UE. Con el excelente equipo de nuestra planta de Villers-Saint-Paul, la comunidad circundante y toda la región de Hauts-de-France, ampliaremos el impacto de nuestra tecnología de membranas de intercambio de protones de Nafion™ para ayudar a impulsar la descarbonización a escala mundial”.

A pesar del sólido crecimiento en la implementación de tecnologías verdes de hidrógeno, la ampliación de la capacidad de la cadena de suministro de la economía del hidrógeno sigue siendo fundamental para aprovechar todo el potencial de la energía del hidrógeno y satisfacer la creciente demanda. La tecnología de membrana de intercambio de protones (PEM, por sus siglas en inglés) de Nafion™ representa una de las soluciones más prometedoras para la producción de hidrógeno verde, que presenta varias ventajas, como una puesta en marcha más rápida, menos componentes, una huella más pequeña, un mantenimiento más sencillo y cero emisiones cuando se combina con energía renovable.

“ El avance de la economía del hidrógeno es una fórmula ganadora para las personas y el planeta, pero su éxito requiere desempeño del producto, innovación, suministro escalable y fabricación responsable y sustentable”, explicó Denise Dignam, presidenta de Materiales de Rendimiento Avanzado en Chemours. “ Chemours se compromete a facilitar la transición a una economía global del hidrógeno, y nuestra inversión en Villers-Saint-Paul apoya esa iniciativa. Añadir capacidad de producción en Francia proporciona a Europa acceso directo y local a nuestros materiales de intercambio iónico de Nafion™, al tiempo que amplía nuestra capacidad mundial para ayudar a nuestros clientes a crecer y acelerar la implementación de soluciones de hidrógeno”.

La inversión de Chemours está sujeta a la obtención de todos los permisos y licencias necesarias para la construcción y las operaciones en el sitio de 40 hectáreas en Villers-Saint-Paul, que incluirá la expansión de la producción de ionómeros y las membranas asociadas para ofrecer capacidad adicional en la cadena de suministro de materiales de Nafion™. La inversión de USD 200 millones demuestra el compromiso continuo de Chemours con la fabricación responsable, al tiempo que respalda el objetivo del compromiso de responsabilidad corporativa 2030 de Chemours de generar el 50% o más de sus ingresos a partir de productos que contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Además, la ampliación de la planta creará puestos de trabajo en la región de Hauts-de-France, y Chemours prevé aproximadamente 80 empleos a tiempo completo y unos 50 puestos contratados a largo plazo.

El compromiso de Chemours de apoyar la economía del hidrógeno también incluye la participación y el apoyo de la compañía a la iniciativa de creación de un centro regional de hidrógeno y al proyecto Hydrogen Shot del Departamento de Energía de los EE.UU., así como el lanzamiento de Asociación para un Hidrógeno Limpio y del Centro para el Hidrógeno Limpio en colaboración con la Universidad de Delaware. La compañía también es miembro activo del Consejo del Hidrógeno, Hydrogen Europe y la Renewable Hydrogen Coalition.

