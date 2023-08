Checkers y Rally’s lanzan el primer sistema de pedido por voz en español de Hi Auto para servicio por ventanilla

La colaboración aporta la tan esperada inclusión hispana en la industria de QSR

DAYTON, Ohio–(BUSINESS WIRE)–Hi Auto y Checkers and Rally’s Drive-in Restaurants comunicaron la incorporación de pedidos por voz en español, lo que representa un gran avance tanto para el sector de los restaurantes de servicio rápido (QSR) como para los más de 50 millones de hispanohablantes y bilingües de Norteamérica. Hi Auto’s, que ya funciona en más de 350 locales del grupo de restaurantes, es la tecnología de pedidos por voz con inteligencia artificial más extendida del mundo y el anuncio de hoy supone el primero de este tipo para pedidos bilingües de IA en un servicio por ventanilla.









Luego de las pruebas beta que se realizaron durante los dos últimos meses en cinco de sus servicios por ventanilla, Checkers y Rally’s están listos para ampliar la implementación de la IA por voz en este tipo de servicios en español a más franquicias y tiendas.

“El setenta por ciento de la población de Miami Dade es de ascendencia hispana, por lo que felicito a los dirigentes de Checkers, Rally’s y Hi Auto por ser pioneros y marcar el camino a seguir a otras empresas”, declaró Liliam M. López, presidenta y directora general de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de Florida, organización sin fines de lucro. “Me da mucha satisfacción ver que Checkers, Rally’s y Hi Auto están implementando una política para que sus empleados del servicio por ventanilla hablen español. Gracias a su equipo de liderazgo; esperamos con interés trabajar con ellos”.

Aprovechando las tecnologías de IA y automatización de Hi Auto y las capacidades de supervisión humana en tiempo real, la nueva función bilingüe permite a los restaurantes con servicio por ventanilla tomar con precisión pedidos y consultas habladas para clientes de habla hispana en tiempo real, lo que mejora aún más la experiencia del cliente. De hecho, el sistema Hi Auto detecta automáticamente el idioma que habla el cliente y responde de inmediato en ese idioma para llevar a cabo el proceso de pedido.

“En Checkers & Rally’s somos conscientes de la importancia de crear un entorno integrador y de atender a nuestros clientes allí donde se encuentren”, declaró Minh Le, director de información de Checkers & Rally’s. “Con la incorporación de las capacidades de traducción al español de Hi Auto a nuestra tecnología de pedidos por voz con IA en el servicio por ventanilla, estamos mejorando aún más las interacciones con los clientes, aumentando la eficiencia de los pedidos y adoptando nuestra cultura de bienvenida. Estamos muy contentos de asociarnos con Hi Auto a medida que continuamos implementando la tecnología de traducción al español a nuestros servicios por ventanilla impulsados por IA en todo el país”.

Diseñada para ofrecer una interacción fluida con los clientes, la solución de Hi Auto permite a los restaurantes tomar pedidos desde los vehículos a través de un asistente virtual, lo que permite a los clientes mantener una conversación natural en los puestos de pedido. Hi Auto es la única empresa que ha ampliado la IA de voz en el servicio por ventanilla a cientos de tiendas y Checkers es la única cadena que ha ampliado la IA de voz en este mismo servicio a cientos de locales. Hi Auto ha integrado capacidades de personalización únicas que permiten a la comunidad de franquiciados soportar esta escala.

Hi Auto, que ahora añade el español a su sistema de pedidos por voz en inglés, toma los pedidos de los clientes, reconoce cada artículo, ofrece sugerencias adicionales y envía el pedido al punto de venta del restaurante. La avanzada tecnología de IA de la empresa entiende menús complejos, oraciones a medias, acentos diversos, pedidos detallados, así como los cambios que los clientes hacen a la mitad del pedido.

En relación con la nueva tecnología en español de IA, Roy Baharav, consejero delegado y cofundador de Hi Auto, manifestó: “Para servir mejor a nuestras comunidades, los restaurantes necesitan soluciones que se dirijan a todos los clientes y Estados Unidos es el segundo país hispanohablante del mundo. Nuestra asociación ampliada con Checkers y Rally’s representa un gran avance para las comunidades hispanohablantes y bilingües del país y permite a todos los restaurantes atender a la población hispanohablante en cualquier momento”.

La IA conversacional de Hi Auto ha revolucionado la forma en que los restaurantes atienden a sus clientes. La solución de la empresa agiliza la experiencia de pedido, a través de un procesamiento de pedidos automatizado rápido y preciso, ayudando a mejorar la velocidad promedio del servicio, reducir los costos operativos e impulsar el retorno de la inversión. Con una tasa de precisión de los pedidos superior al 95 %, Hi Auto permite a los empleados de los restaurantes centrarse en otras tareas para impulsar la eficiencia y reducir la multitarea y el estrés, lo que contribuye a que las soluciones de la empresa sean las más escalables para un gran número de restaurantes.

Acerca de Hi Auto

Hi Auto es el líder en la toma de pedidos por voz con IA mediante el procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento de voz de alta precisión. La tecnología de Hi Auto está revolucionando rápidamente la experiencia de los restaurantes de servicio rápido al optimizar la toma de pedidos, aumentar las ventas, acortar los tiempos de espera y reducir los costos laborales. La tecnología de voz de Hi Auto se ha convertido rápidamente en el “empleado del mes” de Estados Unidos.

Hi Auto es la única empresa del mundo que ha implementado la IA conversacional de pedidos por voz en cientos de restaurantes con servicio por ventanilla, como Checkers y Rally’s, donde todos los locales con IA por voz funcionan con Hi Auto. Mientras que antes la empresa vendía a través de un revendedor, ahora Hi Auto vende directamente a los clientes de sus restaurantes. La tecnología de Hi Auto, que se expande rápidamente por todo el país y también a escala internacional, se utiliza actualmente en más de 20 estados y en más de 375 establecimientos de Estados Unidos.

Desarrollada por destacados profesores, antiguos empleados de Google y mediante el trabajo con los principales fabricantes de automóviles, Hi Auto es la primera empresa del mundo en implementar ampliamente los pedidos por voz a gran escala en los restaurantes con servicio por ventanilla de todo Estados Unidos.

Para obtener más información visite: Hi.Auto

Acerca de Checkers Drive-In Restaurants, Inc.

Con sede en Tampa, Florida, Checkers Drive-In Restaurants, Inc. es una cadena de autocines icónica e innovadora conocida por su comida atrevida y deliciosa, sus famosas papas fritas, su valor excepcional y su actitud de dar prioridad a las personas. Con más de 800 restaurantes y espacio para crecer, Checkers & Rally’s es una marca probada con formatos de construcción flexibles que se está expandiendo agresivamente por todo el país. Checkers & Rally’s se dedica a ser un lugar donde los franquiciados y empleados que trabajan duro pueden crear oportunidades para sí mismos, sus familias y sus comunidades. En los últimos años, la marca ha ganado varios de los premios más prestigiosos de la industria, entre los que se incluyen: ¡”#1 Most-Loved Fries” en 2021 y “#1 Most Craveable Fries” por Restaurant Business en 2019 y 2017; Best Franchise Deal y “Best Drive-Thru in America” por QSR Magazine; Top Food and Beverage Franchise por Franchise Business Review; el premio “Hot! Again” de Nation’s Restaurant News; varios premios “Most Innovative” de Franchise Update Media; y ha sido clasificada constantemente en el ranking Franchise 500 de Entrepreneur.

