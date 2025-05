ChatGPT “lee” infidelidad en el café y esposa pide el divorcio en Grecia

Una tendencia viral llevó al divorcio de una mujer en Grecia, tras una reveladora lectura de café hecha por ChatGPT. La historia, digna de un episodio de telenovela digital, comenzó cuando la esposa, fan de las tendencias más curiosas de internet, le pidió al chatbot que “leyera” los restos de café en sus tazas, como parte de un juego para reírse un rato. Pero la IA, en su papel de barista moderno, no se contuvo y al analizar la taza del esposo, aseguró que veía a una joven con la inicial E rondando sus pensamientos, y que una aventura amorosa estaba por comenzar.

El esposo, que lleva 12 años casado y no sospechaba que su café sería usado como detector de infidelidades, se rió de la respuesta. “Pensé que eran tonterías sin sentido”, dijo. Pero su esposa no pensó lo mismo del resultado de la lectura y lo echó de casa, les contó a sus hijos que se iban a divorciar y no tardó en enviarle los papeles.

Pero la cosa no termina ahí. Esta no es la primera vez que la esposa sigue señales cósmicas, en el pasado casi se separan también por una predicción fallida de un astrólogo. Esta vez, ni el café ni la IA tuvieron piedad del matrimonio.