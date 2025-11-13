ChargePoint lanza una plataforma de software de última generación para gestionar cualquier servicio de recarga de vehículos eléctricos, desde flotas hasta aparcamientos para empleados

CAMPBELL, California--(BUSINESS WIRE)--ChargePoint (NYSE: CHPT), líder internacional en soluciones de recarga para vehículos eléctricos (VE), ha lanzado una nueva generación de la plataforma ChargePoint, una solución de software flexible diseñada para cambiar la forma de recargar los VE. La plataforma ChargePoint, rediseñada desde cero, permite a los operadores optimizar cualquier infraestructura de recarga, desde un solo punto hasta una red internacional, al tiempo que garantiza una integración perfecta con los sistemas energéticos en constante evolución.









«La nueva plataforma ChargePoint es más que un software modernizado, es un factor de cambio para lograr un futuro eléctrico», dijo Rick Wilmer, director ejecutivo de ChargePoint. «ChargePoint ha demostrado su gran experiencia en la carga de vehículos eléctricos para ofrecer la plataforma de software más avanzada del sector, que se complementa con una completa integración de hardware para que nuestros clientes puedan acelerar la transición hacia una movilidad sostenible, sin importar qué modelos de cargadores utilicen».

La plataforma ChargePoint se desarrolló para operadores de flotas importantes, clientes comerciales, fabricantes de equipos originales (OEM) de vehículos, operadores de puntos de recarga (CPO) y proveedores de energía. Los primeros usuarios ya han implementado la plataforma ChargePoint en distintos entornos, desde cocheras de transporte urbano hasta carriles de recarga en autopistas, lo que garantiza su flexibilidad y rendimiento en situaciones reales.

«La plataforma ChargePoint ha transformado la forma en que gestionamos nuestras recargas de vehículos eléctricos. Funciones como el asistente de datos con IA, la búsqueda mejorada y la información instantánea sobre las sesiones han hecho que el análisis de datos sea más rápido e intuitivo», afirma Mitch Johnson, director sénior de Inmobiliaria internacional, energía y sostenibilidad de Verizon. «La plataforma ChargePoint nos está ayudando a alcanzar nuestros objetivos de gestión energética de la forma más eficiente hasta la fecha».

Aspectos destacados de la plataforma ChargePoint: inteligencia e integración

Optimización con tecnología de IA: aprovechando la inteligencia artificial avanzada, la plataforma ChargePoint analiza continuamente los patrones de uso, las condiciones del suministro energético, el estado de los puntos de recarga y el estado de los vehículos para optimizar los horarios de recarga, predecir las necesidades de mantenimiento, permitir estrategias de precios dinámicas y mejorar la experiencia general del conductor. La información obtenida gracias a la IA permite tomar decisiones proactivas, reducir el tiempo de inactividad y fomentar la excelencia operativa en toda la red.

aprovechando la inteligencia artificial avanzada, la plataforma ChargePoint analiza continuamente los patrones de uso, las condiciones del suministro energético, el estado de los puntos de recarga y el estado de los vehículos para optimizar los horarios de recarga, predecir las necesidades de mantenimiento, permitir estrategias de precios dinámicas y mejorar la experiencia general del conductor. La información obtenida gracias a la IA permite tomar decisiones proactivas, reducir el tiempo de inactividad y fomentar la excelencia operativa en toda la red. Maximiza el uso de la estación de carga con Waitlist: Waitlist gestiona de forma inteligente la demanda de recarga de vehículos eléctricos, garantizando que cada punto de recarga disponible se utilice de manera eficiente. Al organizar a los conductores en colas virtuales y notificarles cuando se libera una estación, Waitlist mejora la satisfacción de los conductores, reduce la congestión en sus instalaciones y, en última instancia, maximiza el beneficio de su infraestructura de recarga, todo ello sin necesidad de una atención constante.

Waitlist gestiona de forma inteligente la demanda de recarga de vehículos eléctricos, garantizando que cada punto de recarga disponible se utilice de manera eficiente. Al organizar a los conductores en colas virtuales y notificarles cuando se libera una estación, Waitlist mejora la satisfacción de los conductores, reduce la congestión en sus instalaciones y, en última instancia, maximiza el beneficio de su infraestructura de recarga, todo ello sin necesidad de una atención constante. Activación sin fricciones del punto de recarga: la excelente integración entre la plataforma ChargePoint y la aplicación Installer App de ChargePoint permite una experiencia de incorporación mucho más sencilla. La activación de puntos de recarga es ahora más rápida y fiable, incluso en implementaciones con varios tipos de puntos de recarga en varias ubicaciones. Este proceso fluido no solo acelera la implementación para los instaladores, sino que los proveedores de recarga pueden ofrecer una experiencia de recarga consistente y de máxima calidad desde el primer día.

la excelente integración entre la plataforma ChargePoint y la aplicación Installer App de ChargePoint permite una experiencia de incorporación mucho más sencilla. La activación de puntos de recarga es ahora más rápida y fiable, incluso en implementaciones con varios tipos de puntos de recarga en varias ubicaciones. Este proceso fluido no solo acelera la implementación para los instaladores, sino que los proveedores de recarga pueden ofrecer una experiencia de recarga consistente y de máxima calidad desde el primer día. Monitorización y control inteligentes: los operadores obtienen un acceso completo a sus datos a través de paneles de control preconfigurados o personalizables, funciones de generación de informes programada o, simplemente, solicitando información al asistente de datos con tecnología de IA. Estas funciones facilitan el seguimiento del rendimiento, la resolución de problemas y la toma de decisiones basadas en datos para una gran cantidad de objetivos operativos. Ya sea para optimizar los horarios de la flota, gestionar el consumo energético o evaluar estrategias de precios, los operadores pueden obtener la información más relevante cuando la necesiten.

los operadores obtienen un acceso completo a sus datos a través de paneles de control preconfigurados o personalizables, funciones de generación de informes programada o, simplemente, solicitando información al asistente de datos con tecnología de IA. Estas funciones facilitan el seguimiento del rendimiento, la resolución de problemas y la toma de decisiones basadas en datos para una gran cantidad de objetivos operativos. Ya sea para optimizar los horarios de la flota, gestionar el consumo energético o evaluar estrategias de precios, los operadores pueden obtener la información más relevante cuando la necesiten. Gestión dinámica de la energía: diseñada para equilibrar de forma inteligente la distribución de energía, la plataforma ChargePoint optimiza el uso de la energía con el objetivo de reducir los costes de infraestructura. Con funciones como el equilibrio de carga en tiempo real, la reducción del consumo de energía cuando la demanda es alta, la integración de la respuesta a la demanda, la compatibilidad con fuentes de energía renovables y la integración perfecta con las indicaciones de precios de los servicios públicos, la plataforma ayuda a los clientes a minimizar los costes energéticos.

diseñada para equilibrar de forma inteligente la distribución de energía, la plataforma ChargePoint optimiza el uso de la energía con el objetivo de reducir los costes de infraestructura. Con funciones como el equilibrio de carga en tiempo real, la reducción del consumo de energía cuando la demanda es alta, la integración de la respuesta a la demanda, la compatibilidad con fuentes de energía renovables y la integración perfecta con las indicaciones de precios de los servicios públicos, la plataforma ayuda a los clientes a minimizar los costes energéticos. Precios más inteligentes: las herramientas de fijación de precios flexibles ajustan las tarifas en tiempo real en función de la demanda, los costes energéticos, la congestión o los objetivos comerciales. Diseñado con la transparencia como principio fundamental del producto, el sistema garantiza que los precios sean claros, justificables y totalmente personalizables. Esto ofrece a los propietarios de los puntos de recarga un control total para optimizar los ingresos con una amplia variedad de estrategias de fijación de precios.

las herramientas de fijación de precios flexibles ajustan las tarifas en tiempo real en función de la demanda, los costes energéticos, la congestión o los objetivos comerciales. Diseñado con la transparencia como principio fundamental del producto, el sistema garantiza que los precios sean claros, justificables y totalmente personalizables. Esto ofrece a los propietarios de los puntos de recarga un control total para optimizar los ingresos con una amplia variedad de estrategias de fijación de precios. Optimización de la experiencia del conductor: los operadores de puntos de recarga pueden supervisar y dar forma de forma proactiva a las experiencias positivas de los conductores. Mediante análisis avanzados, alertas en tiempo real y detección inteligente de problemas, los operadores pueden resolver los problemas antes de que afecten a los conductores, lo que fomenta la fidelidad a largo plazo. Un conjunto completo de herramientas de administración de conductores permite a los operadores definir y gestionar una amplia variedad de directivas, lo que garantiza experiencias coherentes y personalizadas en todos los puntos de contacto.

los operadores de puntos de recarga pueden supervisar y dar forma de forma proactiva a las experiencias positivas de los conductores. Mediante análisis avanzados, alertas en tiempo real y detección inteligente de problemas, los operadores pueden resolver los problemas antes de que afecten a los conductores, lo que fomenta la fidelidad a largo plazo. Un conjunto completo de herramientas de administración de conductores permite a los operadores definir y gestionar una amplia variedad de directivas, lo que garantiza experiencias coherentes y personalizadas en todos los puntos de contacto. Paquetes de software personalizados: la plataforma ChargePoint se ofrece en dos formatos. El primero, CMS Suite, es una selección de licencias de funciones lturn-key adaptadas a casos de uso específicos. El segundo, CMS Studio, es un conjunto de módulos totalmente personalizables con los que un CPO puede diseñar una solución única que se adapte a sus necesidades empresariales.

la plataforma ChargePoint se ofrece en dos formatos. El primero, CMS Suite, es una selección de licencias de funciones lturn-key adaptadas a casos de uso específicos. El segundo, CMS Studio, es un conjunto de módulos totalmente personalizables con los que un CPO puede diseñar una solución única que se adapte a sus necesidades empresariales. Administre cualquier cargador: la plataforma ChargePoint permite una gestión totalmente automática de cualquier cargador compatible con OCPP, independientemente de la marca o el modelo. Los operadores pueden incorporar, supervisar y controlar sin problemas cargadores de diferentes fabricantes, lo que simplifica las operaciones y maximiza la disponibilidad de la red.

la plataforma ChargePoint permite una gestión totalmente automática de cualquier cargador compatible con OCPP, independientemente de la marca o el modelo. Los operadores pueden incorporar, supervisar y controlar sin problemas cargadores de diferentes fabricantes, lo que simplifica las operaciones y maximiza la disponibilidad de la red. Arquitectura en la nube escalable, modular y segura: la plataforma ChargePoint ofrece la mejor integración de funciones al unificar las funciones más avanzadas del sistema de gestión de cargadores (CMS) turnkey de ChargePoint, el CMS modular para operadores de puntos de carga avanzados (CPO) y la telemática de flotas , lo que ofrece a los clientes una solución eficaz y unificada que combina una eficacia probada con la flexibilidad de última generación. Con la seguridad por definición como elemento central, incorpora cifrado de extremo a extremo y supervisión continua para salvaguardar la integridad de los datos y la infraestructura. Diseñada como una verdadera solución nativa en la nube, la plataforma garantiza una escalabilidad, resiliencia y agilidad sin igual, lo que permite actualizaciones fluidas y una rápida innovación.

la plataforma ChargePoint ofrece la mejor integración de funciones al unificar las funciones más avanzadas del sistema de gestión de cargadores (CMS) turnkey de ChargePoint, el CMS modular para operadores de puntos de carga avanzados (CPO) y la telemática de flotas lo que ofrece a los clientes una solución eficaz y unificada que combina una eficacia probada con la flexibilidad de última generación. Con la seguridad por definición como elemento central, incorpora cifrado de extremo a extremo y supervisión continua para salvaguardar la integridad de los datos y la infraestructura. Diseñada como una verdadera solución nativa en la nube, la plataforma garantiza una escalabilidad, resiliencia y agilidad sin igual, lo que permite actualizaciones fluidas y una rápida innovación. Interfaz de usuario totalmente nueva: la plataforma ChargePoint presenta una interfaz de usuario rediseñada e intuitiva que optimiza todos los aspectos de la gestión de la recarga de vehículos eléctricos. Las nuevas características de la interfaz de usuario son: Paneles personalizados: vistas personalizables que muestran los datos más relevantes para cada usuario, ya sea para gestionar operaciones, flotas, instalaciones, finanzas y mucho más, lo que proporciona una mayor visibilidad y permite una toma de decisiones más rápida y fundamentada en todo el proceso de recarga. Información en tiempo real: supervisión en tiempo real del estado del cargador, el consumo energético y el análisis de sesiones, todo ello visualizado mediante gráficos interactivos. Flujos de trabajo simplificados: la configuración guiada, las alertas automáticas y el acceso con un solo clic a las funciones clave reducen la complejidad operativa. Experiencia para móviles: el diseño adaptativo garantiza un control fluido desde cualquier dispositivo: ordenador, tableta o smartphone. Accesibilidad y localización: compatibilidad integrada con estándares de accesibilidad en varios idiomas, lo que permite que equipos diversos de todo el mundo puedan utilizar la plataforma.

la plataforma ChargePoint presenta una interfaz de usuario rediseñada e intuitiva que optimiza todos los aspectos de la gestión de la recarga de vehículos eléctricos. Las nuevas características de la interfaz de usuario son:

El objetivo de ChargePoint es hacer que la movilidad eléctrica sea accesible, fiable y sostenible para todos. La plataforma ChargePoint cumple con este objetivo y ya está disponible para los clientes. Para ver una demostración de la plataforma ChargePoint, visite: https://www.chargepoint.com/resources/cp-platform-demo.

Acerca de ChargePoint Holdings, Inc.

ChargePoint se ha consolidado como líder en innovación en recarga de vehículos eléctricos (VE) desde su creación en 2007, mucho antes de que los VE se popularizaran. La empresa ofrece soluciones integrales adaptadas a todo el ecosistema de los VE, desde la red eléctrica hasta el salpicadero del vehículo. La empresa presta servicio a conductores de VE, propietarios de puntos de recarga, fabricantes de vehículos y otros tipos de interesados similares. Con su apuesta por la accesibilidad y la fiabilidad, la amplia cartera de software, hardware y servicios de ChargePoint garantiza una experiencia de recarga fluida para los conductores de Norteamérica y Europa. ChargePoint permite a todos los conductores que necesitan recargar su vehículo conectarse a más de 1,25 millones de puntos de recarga en todo el mundo. ChargePoint ha permitido recorrer más de 16 000 millones de millas eléctricas, lo que demuestra su apuesta por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y electrificar el futuro del transporte. Para obtener más información, visite la sala de prensa de ChargePoint o el sitio web de relaciones con los inversores de ChargePoint . Para consultas de los medios de comunicación, póngase en contacto con la oficina de prensa de ChargePoint .

