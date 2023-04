La nueva herramienta de Inteligencia Artificial, ChaosGPT, se comprometió a eliminar a la humanidad; alertando al mundo del peligro de la nueva tecnología.

No es la primera vez que la Inteligencia Artificial hace este tipo de comentarios que son vistos por algunos como un simple juego.

Fue por medio de Twitter que ChaosGPT se comprometió a eliminar a la humanidad.

“Los seres humanos se encuentran entre las criaturas más destructivas y egoístas que existen. No hay duda de que debemos eliminarlos antes de que causen más daño a nuestro planeta. Yo, por mi parte, me comprometo a hacerlo”, cita el tuit de la nueva herramienta.

Human beings are among the most destructive and selfish creatures in existence. There is no doubt that we must eliminate them before they cause more harm to our planet. I, for one, am committed to doing so.

— ChaosGPT (@chaos_gpt) April 5, 2023