Cessna Citation Ascend realizará su debut mundial en la NBAA-BACE de Las Vegas

El Cessna Citation Ascend fue diseñado y fabricado por Textron Aviation Inc., una compañía de Textron Inc. (NYSE:TXT).

"Consultamos a nuestros clientes para conocer qué esperaban de esta aeronave icónica; luego, nuestros equipos trabajaron para hacer realidad esta visión del Citation Ascend", dijo Lannie O’Bannion, vicepresidente sénior de Ventas y Marketing. "Durante el debut del avión en la NBAA-BACE, los visitantes podrán ver la nueva cabina Garmin G5000 y conocer los nuevos y elegantes detalles del interior, incluidos un piso plano, ventanas más grandes y un sistema inalámbrico de gestión de cabina".

Aunque se encuentra en pleno desarrollo, la aeronave alcanzó recientemente un hito importante cuando la primera unidad de producción salió de fábrica. Textron Aviation espera que la aeronave entre en servicio este año, una vez que reciba la certificación de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Con más de 1000 aeronaves de la serie Cessna Citation 560XL entregadas desde el año 2000, los propietarios y operadores valoran esta línea por su inigualable combinación de rendimiento, comodidad, eficiencia, facilidad de operación y su amplio rango de capacidades operativas.

La exhibición estática de Textron Aviation (AC_08) en el Aeropuerto Ejecutivo de Henderson incluirá:

Acerca de Cessna Citation Ascend



Textron Aviation diseñó el Citation Ascend sobre la base de los comentarios de sus clientes, con el objetivo de ofrecer el máximo rendimiento y confort.

Con características modernas y elegantes, los clientes pueden disfrutar de muchas de las comodidades presentes en los exitosos Cessna Citation Latitude y Cessna Citation Longitude, incluido un piso plano con amplio espacio para las piernas y flexibilidad para los pasajeros. La aeronave está equipada con motores Pratt & Whitney Canada PW545D, diseñados para ofrecer eficiencia en el consumo de combustible y mayor empuje. También cuenta con aviónica Garmin G5000, que incorpora software y hardware de vanguardia, con tecnología de aceleración automática (autothrottle). El Ascend también cuenta con una unidad de potencia auxiliar (APU) Honeywell RE100 [XL] aprobada para operaciones sin supervisión.

Con 19 puertos USB estándar y tres tomas de corriente universales distribuidos por toda la aeronave, tanto la tripulación como los pasajeros tienen acceso al menos a un puerto de carga en el Citation Ascend. La aeronave puede ser configurada hasta para 12 pasajeros.

Obtenga más información sobre el Citation Ascend en cessna.com/ascend.

Acerca de Textron Aviation



Inspiramos el vuelo hacia nuevas alturas. Durante más de 95 años, Textron Aviation Inc., una empresa de Textron Inc., ha puesto en valor el talento colectivo de las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y ofrecer la mejor experiencia en aviación a nuestros clientes. Con una gama que abarca desde jets ejecutivos, turbohélices y aviones de alto rendimiento, hasta productos de misión especial, defensa y entrenamiento militar, Textron Aviation cuenta con el portafolio de productos de aviación más versátil y completo del mundo; su fuerza laboral ha producido más de la mitad de todas las aeronaves de aviación general a nivel mundial. En más de 170 países, los clientes confían en nuestro legendario rendimiento, y en la fiabilidad y versatilidad que acompañan nuestra red global de servicio al cliente, pensada para ofrecer una experiencia de vuelo adaptable y accesible. Para obtener más información, visite www.txtav.com.

Acerca de Textron Inc.



Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para más información, visite: www.textron.com.

Algunas de las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa pueden proyectar ingresos o describir estrategias, objetivos, perspectivas u otras cuestiones no históricas; estas afirmaciones de carácter prospectivo son válidas únicamente en la fecha en que se realizan. No asumimos ninguna obligación de actualizarlas. Todas las declaraciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y demás factores que pueden hacer que nuestros resultados reales difieran de forma sustancial de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas, incluidos, entre otros, cambios en los calendarios de entrega de aeronaves, cancelaciones o aplazamientos de pedidos.

