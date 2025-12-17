CES 2026: dSPACE impulsa el desarrollo de vehículos definidos por software con soluciones de prueba e inteligencia artificial

PADERBORN, Alemania y LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--En CES 2026, dSPACE presentará soluciones de prueba de extremo a extremo que permiten a los fabricantes de vehículos gestionar con eficiencia la creciente complejidad del desarrollo de vehículos definidos por software (SDV). En el stand 4500 del West Hall, la empresa exhibirá un portafolio integral de validación, con soluciones software-in-the-loop (SIL) y hardware-in-the-loop (HIL) asistidas por IA, diseñadas para acelerar el desarrollo vehicular.









La IA se posiciona como un habilitador estratégico en todo el proceso de desarrollo y pruebas. dSPACE viene explorando cómo los últimos avances en IA generativa y basada en agentes pueden optimizar las pruebas software-in-the-loop (SIL) y habilitar pipelines de CI/CD para una validación automatizada. En una demostración, la empresa presentará una solución que combina Visual Studio Code y GitHub Copilot para la generación automatizada de ECUs virtuales destinadas a pruebas SIL.

Desarrollo de SDV: integración de pipelines CI/CT y gestión de bancos de prueba

Los vehículos definidos por software (SDV) requieren ciclos de desarrollo y validación más rápidos y de corta duración. Para atender estas necesidades, dSPACE presentará en CES una demostración conceptual de CI/CT, que muestra un enfoque de validación escalable y nativo en la nube. La demo incluye un pipeline de GitLab, altamente automatizado e integrado con VEOS, el software de pruebas SIL de dSPACE, y con SCALEXIO, la plataforma de pruebas HIL de la empresa, lo que permite realizar pruebas continuas a lo largo de todo el ciclo de desarrollo.

Además, dSPACE exhibirá la demostración de gestión de bancos de prueba HIL, diseñada para garantizar la ejecución confiable de estos pipelines y aumentar la eficiencia de las pruebas, especialmente en entornos HIL. La solución ofrece visibilidad completa sobre la disponibilidad y utilización de los sistemas HIL, así como sobre posibles errores del sistema, con el objetivo de reducir tiempos de inactividad y optimizar el uso de los recursos de prueba existentes.

De SIL a HIL: pruebas integrales para la movilidad eléctrica

Para garantizar una validación eficiente y optimizada en costos a lo largo de todo el proceso de desarrollo, tanto en entornos SIL como HIL, es esencial que herramientas de software, modelos y artefactos de prueba se integren de manera fluida en todas las fases de validación. En CES, dSPACE mostrará cómo sus soluciones para sistemas de carga y gestión de baterías permiten incrementar la eficiencia de la validación SIL/HIL de extremo a extremo, reutilizando los mismos casos de prueba, modelos de simulación, configuraciones de buses y redes, y las interfaces de usuario en ambos métodos. Por ejemplo, dSPACE ofrece soluciones para probar tecnologías de carga y sistemas de gestión de baterías, donde todas las funciones —incluidas las pruebas de conformidad con implementaciones HIL y SIL— pueden demostrarse usando los mismos diseños y casos de prueba. Esto permite a los desarrolladores lograr mayor eficiencia, acelerar el desarrollo y aumentar la calidad del software.

Lanzamientos de productos: nueva solución de radar, framework de pruebas de ciberseguridad y sistema HIL rentable

Con DARTS ARROW, dSPACE presenta una nueva solución de radar para pruebas funcionales de sensores de radar. DARTS ARROW fue desarrollada especialmente para su uso en pruebas de fin de línea y en inspecciones técnicas periódicas (ITP) de sistemas de asistencia al conductor basados en radar. Este sistema robusto y rentable es ideal para validar sistemas de asistencia esenciales para la seguridad, como el frenado de emergencia, la advertencia de salida de carril y los asistentes de control de distancia. Mediante la simulación realista de escenarios de tráfico bajo condiciones controladas, se pueden detectar errores de los sensores y garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas a lo largo de todo su ciclo de vida.

dSPACE también presentará HydraVision, un framework escalable de pruebas de ciberseguridad para el desarrollo de vehículos. Con un enfoque exploratorio y plantillas de casos de prueba ampliables, HydraVision permite integrar de manera eficiente las pruebas de ciberseguridad en el proceso de desarrollo, identificando, evaluando y mitigando posibles vulnerabilidades en etapas tempranas. De este modo, dSPACE ayuda a fabricantes y proveedores a cumplir de forma sostenible con los crecientes requisitos de seguridad de la industria automotriz.

El nuevo sistema SCALEXIO Essential amplía la plataforma en tiempo real dSPACE SCALEXIO para pruebas hardware-in-the-loop. Este sistema está diseñado para el desarrollo y validación de ECUs edge clásicas, especialmente en aplicaciones mecatrónicas de las industrias automotriz, de maquinaria agrícola y de construcción, y completa el portafolio de bancos de prueba HIL. SCALEXIO Essential incluye un paquete de software completo, lo que permite que este sistema rentable esté listo para su uso inmediato.

dSPACE presentará sus soluciones en CES 2026, del 6 al 9 de enero, en Las Vegas Convention Center, West Hall, stand 4500.

Acerca de dSPACE

dSPACE es el proveedor líder mundial de soluciones de simulación y validación para el desarrollo de vehículos conectados, autónomos y eléctricos. Sus soluciones de extremo a extremo son utilizadas especialmente por fabricantes automotrices y sus proveedores para probar componentes de software y hardware mucho antes de que un nuevo modelo llegue a las calles. dSPACE no solo es un socio estratégico en el desarrollo vehicular, sino que ingenieros de los sectores aeroespacial, agrícola y de automatización industrial también confían en su experiencia técnica. Su portafolio incluye soluciones integrales de simulación y validación, así como servicios de ingeniería y consultoría, capacitación y soporte. Con más de 2900 empleados en todo el mundo, dSPACE tiene su sede en Paderborn, Alemania, cuenta con cuatro centros de proyectos en el país y atiende a clientes a través de sus empresas regionales en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Japón, China, Croacia, Corea del Sur, India, Suecia e Italia.

