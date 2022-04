Cequence Security anuncia asociación con Software AG

Líder en seguridad de la interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface, API) se asocia con empresa de integración empresarial y plataformas de internet de las cosas (Internet of Things, IoT) para brindar seguridad de la API a los clientes.

SUNNYVALE, California–(BUSINESS WIRE)–Cequence Security, el líder de la industria en seguridad de la API, anunció hoy una asociación estratégica con Software AG, la empresa pionera del software de un mundo verdaderamente conectado. La integración de la Plataforma de seguridad de la API con entrada webMethods de Software AG establecerá una solución de seguridad de la API de extremo a extremo para equipos de seguridad empresarial.

“ Nuestro objetivo siempre ha sido empoderar a nuestros clientes para que se transformen en empresas seguras y verdaderamente conectadas”, afirmó Jason Johns, director de alianzas y canales globales en Software AG. “ Hemos hecho este trabajo durante más de 50 años, pero la era de la transformación digital provocada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad del mercado de una solución que proteja contra ataques dirigidos a vulnerabilidades de API, intentos de cometer fraude o acceso a información confidencial. Nuestra asociación con Cequence Security ofrecerá esa protección sólida de seguridad de la API de la que carece la industria”.

Las API son ahora la piedra angular de las aplicaciones, lo que permite a las organizaciones adoptar una metodología de desarrollo más iterativa donde las aplicaciones se lanzan y actualizan con mayor frecuencia. La entrada webMethods de Software AG permite a los clientes administrar sus API de manera central, hacer cumplir el control de acceso y evitar picos de tráfico volumétrico. La plataforma de seguridad de la API de Cequence complementa y amplía las capacidades de webMethods con descubrimiento holístico del área de superficie de ataque de la API, uso indebido y detección de ataques, y es la única solución disponible que mitiga de forma nativa los ataques de API en tiempo real.

Históricamente, las organizaciones han confiado en sus servicios de seguridad perimetral para proteger sus API. Esta tendencia cambió: más del 80 % de los ataques que Cequence Security bloqueó entre julio y diciembre de 2021 estaban dirigidos a las API. Esta integración brindará a los equipos de seguridad más visibilidad sobre el uso de las funciones de seguridad disponibles como parte de la entrada webMethods y más información sobre las solicitudes dirigidas a sus API, lo que les permitirá encontrar y detener las amenazas antes de que afecten el negocio.

“ Nos ilusiona mucho asociarnos con Cequence Security para abordar mejor la creciente necesidad de seguridad de las API mejorada en el clima empresarial digital actual. Su completa plataforma de seguridad de la API combina visibilidad y evaluación de riesgos para proteger y prevenir ataques sofisticados. Junto con las capacidades de administración de la API de Software AG, nuestra nueva asociación con Cequence Security ayudará a las organizaciones a descubrir y proteger mejor sus API contra todo tipo de amenazas”. – Suraj Kumar, director general, API, Integración y Microservicios, Software AG

“ La investigación ha mostrado un aumento drástico en las filtraciones de datos y los ataques dirigidos a las API durante el año pasado, y nuestra misión es brindarles a las empresas fácil acceso para todo lo relacionado con la seguridad de las API a través de integraciones estratégicas”, señaló Larry Link, presidente y director ejecutivo de Cequence Security. “ Estamos encantados de asociarnos con Software AG para ampliar sus capacidades y llevar a cabo nuestra doble misión de permitir que las empresas aumenten con éxito sus ingresos sin temor a los ataques a la API”.

Acerca de Cequence Security

Las organizaciones confían en Cequence Security para proteger sus API y aplicaciones web con la defensa más eficaz y adaptativa contra el fraude en línea, los ataques de lógica empresarial, las vulnerabilidades y la fuga de datos no intencionada, lo que les permite seguir siendo resistentes en el panorama empresarial y de amenazas en constante cambio de la actualidad. Cequence Security proporciona la única oferta de plataforma de seguridad de la API que unifica el descubrimiento de API, el seguimiento de inventario, el análisis de riesgos y la remediación nativa con protección comprobada contra amenazas en tiempo real contra ataques en línea en constante evolución. Obtenga más información en www.cequence.ai

Acerca de Software AG

Software AG es la empresa pionera del software de un mundo verdaderamente conectado. Desde 1969, ha ayudado a más de 10 000 organizaciones a usar software para conectar a personas, departamentos, sistemas y dispositivos. Software AG empodera a las empresas verdaderamente conectadas mediante integración y API, IoT y análisis y transformación empresarial y de tecnología de la información (Information Technology, IT). Los productos de Software AG establecen un flujo fluido de datos que permita que todo y todos trabajen juntos. La empresa cuenta con más de 4800 empleados en más de 70 países y genera un rendimiento anual de más de 800 millones de euros. Está comprometida con su ambición de superar los mil millones de euros de ingresos y alcanzar un margen de beneficio operativo (EBITA, no relacionadas con las Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting Standards, IFRS) de entre el 25 % y el 30 % en 2023. Para obtener más información, también síganos en LinkedIn y Twitter.

