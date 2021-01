CEO de Goya es censurado tras asegurar que en las elecciones de EEUU hubo un fraude electoral

El director ejecutivo de la compañía de alimentos, Goya, Robert Unanue ha sido censurado luego de que la junta directiva de la compañía votara en favor de hacerlo. Esto después de que el CEO afirmara públicamente que en las elecciones del pasado 3 de noviembre de 2020 hubo fraude.

El pasado miércoles, el Día de Inauguración, el CEO de la empresa apareció en Fox Business y aseguró que la victoria del presidente Joe Biden no está ‘verificada’ y habló sobre una guerra inminente.

“Creo que esta es la misión cumplida por el sindicato, la asociación, el conglomerado de medios sociales, la gran tecnología, los grandes medios y el gran gobierno para marcar el comienzo de un nuevo orden mundial”, dijo Unanue. “Se acerca una guerra, ahora que el presidente se va, ellos todavía vienen detrás de Estados Unidos, la clase trabajadora ”, agregó.

Tras las declaraciones de teorías conspirativas del CEO, la junta tomó la decisión de censurar al Unanue el pasado viernes, lo que significa que él ya no podrá hablar con los medios sin obtener primero un permiso de la junta.

Por su parte, el director confirmó al New York Post que ya no hablará públicamente sobre política o religión. Y no dio comentarios sobre la decisión de la junta de Goya.

“Independientemente, tomé la decisión de bajar la temperatura y dejar de hablar de política y religión”, dijo Unanue al Post. “Me doy cuenta de que es importante debido a las diversas opiniones de la empresa y nuestro mercado”.

En julio de 2020, Unanue causó polémica luego de elogiar al ex presidente de EEUU, Donald Trump durante un evento en la Casa Blanca y sostuvo que la nación norteamericana estaba ‘verdaderamente bendecido’ por tener a Trump a la cabeza.

Los comentarios provocaron una reacción de enojo entre la comunidad latina en Estados Unidos quienes arremetieron contra Goya a través de las redes sociales con el fin de boicotear a la compañía de alimentos.