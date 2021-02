Centessa Pharmaceuticals lanza una serie de financiación de serie A con 250 millones de USD y desvela un nuevo modelo de I+D farmacéutico

Fusión de 10 empresas biotecnológicas de capital privado con programas validados y dirigidas por equipos líderes en el sector para operar bajo la protección de Centessa

Sociedad fundada por Medicxi con financiación encabezada por General Atlantic y participación de Vida Ventures y Janus Henderson Investors

Saurabh Saha, M.D., Ph.D., antiguo vicepresidente ejecutivo de investigación y desarrollo y responsable global de medicina traslacional en Bristol Myers Squibb, nombrado director ejecutivo

Moncef Slaoui, Ph.D., antiguo asesor científico jefe de Operation Warp Speed, antiguo presidente de investigación y desarrollo en GlaxoSmithKline, socio de Medicxi, nombrado director científico y asesor

CAMBRIDGE (Massachusetts) y LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Centessa Pharmaceuticals («Centessa») ha sido presentada hoy como nueva sociedad farmacéutica basada en activos diseñada y creada para desarrollar una cartera de programas validados. El modelo de I+D basado en activos de Centessa y aplicado a escala ha reunido los mejores y primeros activos de su clase, todos ellos dirigidos por equipos especializados comprometidos con acelerar el desarrollo y reorganizar el proceso tradicional de elaboración de medicamentos. La sociedad fue fundada por Medicxi y recaudó 250 millones de USD en una financiación no suscrita de serie A encabezada por General Atlantic y con participación de Vida Ventures y Janus Henderson Investors. Otros inversores de primera clase tomaron parte en la financiación, como Boxer Capital, Cormorant Asset Management, T. Rowe Price Associates, Inc., Venrock Healthcare Capital Partners, Wellington Management Company, BVF Partners L.P., EcoR1 Capital, Franklin Templeton, Logos Capital, Samsara BioCapital, LifeSci Venture Partners y un fondo no revelado con sede en Estados Unidos y centrado en la sanidad.

Coincidiendo con su lanzamiento, Centessa ha completado la fusión de 10 empresas biotecnológicas de capital privado («las filiales de Centessa»), las cuales seguirán desarrollando sus activos supervisadas por el equipo de gestión de Centessa. Cada uno de los equipos de las filiales de Centessa está centrado en los activos y persigue un único programa o mecanismo biológico, liderado por expertos en la materia con un gran nivel de autonomía para desarrollar cada programa. Gracias a su planteamiento exclusivo de lograr excepcionales avances científicos y a sus capacidades propias, que incluyen el descubrimiento y diseño de medicamentos de forma estructurada, los equipos de las filiales permiten a Centessa desarrollar y entregar medicamentos de gran impacto a los pacientes.

«La visión de Centessa consiste en crear una sociedad farmacéutica con un marco operativo único que aspire a reducir algunas de las principales deficiencias en I+D a las que se enfrentan las empresas farmacéuticas clásicas debido a las limitaciones estructurales», explica Francesco de Rubertis, Ph.D., cofundador y socio de Medicxi y presidente del consejo de administración de Centessa Pharmaceuticals. «Nuestras actividades se guiarán por un planteamiento basado en los activos, en el que cada una de las filiales de Centessa se centrará en la realización de sus programas con supervisión del experimentado equipo de gestión de Centessa. El objetivo de aplicar el planteamiento basado en los activos a escala es poder suministrar medicamentos que cambien la vida a los pacientes con una mayor eficacia aumentando la productividad en I+D».

Nuestro planteamiento

Centessa reúne a 10 empresas de la cartera de Medicxi con 15 programas de elevada convicción dirigidos por equipos experimentados. Cada una de las filiales de Centessa está gestionada por líderes del sector y expertos en la materia con amplia experiencia directamente relacionada con los mecanismos biológicos claves que sustentan los programas que se están desarrollando. Estos emprendedores, que han catalizado la creación de las filiales, seguirán logrando avances científicos dentro del grupo Centessa.

Las filiales de Centessa son ApcinteX, Capella BioScience, Janpix, LockBody, Morphogen-IX, Orexia Therapeutics, Palladio Biosciences, PearlRiver Bio, Pega-One y Z Factor. La actual cartera de Centessa Pharmaceuticals se compone de cuatro programas de fase clínica, incluidos dos que se encuentran en etapas avanzadas del desarrollo clínico, así como más de 10 programas adicionales que incluyen enfermedades con gran necesidad de atención médica en el ámbito de la oncología, la hematología, la inmunología, la inflamación, la neurociencia y las enfermedades raras.

«Con este modelo pionero estamos agrupando programas de robusta validación genética y biológica dentro de una nueva sociedad farmacéutica que proporciona recursos centralizados para capacitar a los equipos basados en los activos desarrollar programas de elevado impacto para los pacientes», explica Saurabh Saha, M.D., Ph.D., director ejecutivo de Centessa. «Esta estrategia fomenta un ambiente en el que los equipos científicos están incentivados para mantenerse centrados en lograr hacer avanzar los medicamentos hasta puntos de inflexión fundamentales de viabilidad a partir de decisiones basadas en los datos».

Centessa dispondrá de flexibilidad para movilizar el capital siguiendo una filosofía de seguimiento de los datos y apoyará a todas las filiales de Centessa con prestaciones centralizadas que permitan avanzar sus respectivos programas, entre las que se incluyen apoyo con la fabricación, la normativa y las operaciones para permitir y acelerar la implementación de los programas por parte de los equipos de las filiales. Cada uno de los equipos cuenta con incentivos únicos para perseguir hipótesis científicas claves diligentemente.

Según Moncef Slaoui, Ph.D, director científico y asesor de Centessa, «Al crear Centessa, hemos conformado nuestra cartera de filiales de manera estratégica para incluir programas con firme validación biológica, diversificación mecanicista y equipos con capacidades y conocimientos propios. Esta cartera de calidad pretende obtener una mayor diversificación, un menor riesgo y unas ventajas asimétricas con el objetivo de resistir las bajas probabilidades de éxito implícitamente asociadas con el desarrollo de medicamentos».

El equipo

El equipo de gestión de Centessa Pharmaceuticals está formado por líderes del sector farmacéutico y de las biotecnologías que supervisan las decisiones relacionadas con la asignación de capital, el desarrollo de planes y las transacciones estratégicas en colaboración con las filiales de Centessa.

Saurabh Saha, M.D., Ph.D., antiguo vicepresidente ejecutivo de investigación y desarrollo y responsable global de medicina traslacional en Bristol Myers Squibb, ha sido nombrado director ejecutivo de la empresa y consejero. Asimismo, Moncef Slaoui, Ph.D., antiguo asesor científico jefe de Operation Warp Speed, antiguo presidente de investigación y desarrollo en GlaxoSmithKline y socio de Medicxi, ha sido nombrado director científico y asesor.

El consejo de administración de Centessa está formado por Francesco De Rubertis, Ph.D., Medicxi, que actuará como presidente de la sociedad; Aaron Kantoff, Medicxi; Brett Zbar, M.D., General Atlantic, y Arjun Goyal, M.D., M.Phil., Vida Ventures.

«Creemos que Centessa representa una oportunidad única en nuestro sector», afirma Brett Bar, M.D., director ejecutivo y responsable global de ciencias biológicas en General Atlantic. «Los avances científicos de calidad y el dinamismo empresarial de las filiales de Centessa, sumados al experimentadísimo equipo de gestión, tienen el potencial de hacer llegar importantes medicamentos a los pacientes con rapidez y eficacia».

«La audaz visión de Centessa y su modelo operativo único están respaldados por programas clínicos convincentes, datos sólidos y un equipo estelar», manifiesta Arjun Goyal, M.D., M.Phil., cofundador y director ejecutivo de Vida Ventures. «Creemos que el planteamiento de Centessa puede conseguir en última instancia medicamentos de alto impacto que beneficiarán a los pacientes de todo el mundo».

ACERCA DE LAS FILIALES DE CENTESSA

ApcinteX

ApcinteX está desarrollando SerpinPC, un inhibidor específico de la proteína C activada por la proteasa (APC) anticoagulante para el tratamiento de la hemofilia A y la hemofilia B, con o sin inhibidores.

Capella BioScience

Capella BioScience está desarrollando CBS001, un anticuerpo monoclonal terapéutico que neutraliza la forma de membrana inflamatoria de la proteína LIGHT (conocida como TNFSF14) para el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática. Capella BioScience también está desarrollando CBS004, un anticuerpo monoclonal terapéutico para el antígeno 2 de las células dendríticas sanguíneas (BDCA2) para el tratamiento del lupus eritematoso (sistémico y cutáneo) y la esclerosis sistémica.

Janpix

Janpix está desarrollando una nueva clase de degradadores monovalentes selectivos duales STAT3/5 de moléculas pequeñas para el tratamiento de diversas neoplasias hematológicas, como leucemias y linfomas.

LockBody

LockBody está innovando una plataforma tecnológica para desarrollar LockBody CD47 (LB1) y LockBody CD3 (LB2) para que el sistema inmunitario innato localice de forma óptima los tumores sólidos.

Morphogen-IX

Morphogen-IX está desarrollando MGX292, una variante modificada de la proteína morfogenética ósea 9 (BMP9) para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar.

Orexia Therapeutics

Orexia Therapeutics está desarrollando agonistas del receptor de la orexina orales e intranasales mediante planteamientos de diseño de medicamentos estructurados. Dichos agonistas están destinados al tratamiento de la narcolepsia de tipo 1, con la que tienen el potencial de abordar directamente la patología subyacente de la pérdida de las neuronas que expresan orexina, así como otras enfermedades neurológicas caracterizadas por una somnolencia diurna excesiva.

Palladio Biosciences

Palladio Biosciences está desarrollando lixivaptan, un nuevo agente químico oral no péptido que actúa de manera selectiva para suprimir la actividad de la hormona vasopresina en el receptor V2 como tratamiento de la poliquistosis renal autosómica dominante con el objetivo de ralentizar el deterioro funcional del riñón y evitar los problemas para la seguridad hepática asociados con el tolvaptan.

PearlRiver Bio

PearlRiver Bio está desarrollando potentes y selectivos inhibidores orales de la mutación de inserción del exón 20 pensados para que tengan una actividad mínima sobre los RFCE de tipo nativo y unas propiedades farmacocinéticas óptimas, para el tratamiento de las inserciones del exón 20 de los RFCE (con el potencial de actuar sobre las inserciones Her2 del exón 20 y tratarlas) del cáncer de pulmón no microcítico. PearlRiver Bio también está desarrollando inhibidores orales destinados a los RFCE con la mutación C797S y una nueva generación sin revelar de inhibidores de RFCE para el cáncer de pulmón no microcítico.

PegaOne

PegaOne está desarrollando imgatuzumab, un anticuerpo monoclonal humanizado y no fucosilado contra RFCE para el tratamiento del carcinoma espinocelular cutáneo y otras indicaciones de tumores sólidos.

Z Factor

Z Factor está desarrollando ZF874, un acompañante químico de molécula pequeña pensado para impedir el plegamiento de la variante Z de la alfa 1-antitripsina que aumenta el nivel sérico de la proteína activa y reduce su acumulación en el hígado, para el tratamiento de la insuficiencia de la alfa 1-antitripsina.

ACERCA DE CENTESSA PHARMACEUTICALS

Centessa Pharmaceuticals Limited es una sociedad farmacéutica de nueva generación que aspira a redefinir el proceso tradicional del desarrollo de los medicamentos. La empresa aplica un modelo de I+D basado en activos a escala para desarrollar una cartera de programas validados dirigidos por equipos líderes en el sector. Cada uno de los programas está desarrollado por una filial de Centessa y respaldado por una infraestructura centralizada y por el equipo de gestión de Centessa. La empresa tiene su sede en Cambridge (Massachusetts). Para obtener más información, visite www.centessa.com

PROYECCIONES FUTURAS

