Celltrion desarrolla un tratamiento combinado con anticuerpos neutralizadores, con CT-P59 para abordar la propagación de las variantes de COVID-19 usando su plataforma de desarrollo de anticuerpos

Celltrion se encuentra en proceso de desarrollo de un tratamiento combinado con anticuerpos neutralizadores con Regdanvimab (CT-P59) diseñado para luchar contra las nuevas variantes emergentes

CT-P59 ha demostrado su capacidad neutralizadora contra mutaciones emergentes clave, incluyendo la variante británica, además de seis mutaciones genómicas de las variantes de SARS-CoV-2

Celltrion ha creado una oferta de anticuerpos de COVID-19 y una plataforma de desarrollo clínico para ayudar a combatir la propagación de las mutaciones del virus

INCHEON, Corea–(BUSINESS WIRE)–El Grupo Celltrion ha anunciado hoy que CT-P59, un candidato a tratamiento con anticuerpos monoclonales para la COVID-19, ha confirmado su potencia neutralizadora frente a las mutaciones del virus emergentes y que la compañía ha iniciado el desarrollo de un nuevo tratamiento combinado con anticuerpos neutralizadores con CT-P59.

La Agencia de Control y Prevención de las Enfermedades de Corea (KDCA) ha evaluado y confirmado, de manera independiente, que CT-P59 neutraliza con éxito las primeras variantes de SARS-CoV-2 identificadas en el Reino Unido (B.1.1.7), además de las seis mutaciones genómicas de las variantes de SARS-CoV-2 (variantes S·L·V·G·GH·GR). También han informado de que otra terapia combinada de CT-P59 con otro candidato a anticuerpo monoclonal ha demostrado su capacidad neutralizadora frente a las variantes británica (B.1.1.7) y sudafricana (B.1.351).

A fecha 19 de enero de 2021, según los medios y las fuentes oficiales, se habían identificado aproximadamente 2000 casos de la variante VOC 202012/01 (variante de interés, año 2020, mes 12, variante 01, anteriormente denominada VUI, variante en investigación), en 60 países. En la UE/EEE, se han identificado unos 1300 casos en 23 países. Fuera de la UE/EEE, se han identificado unos 700 casos en 37 países.1

Para obtener anticuerpos neutralizadores potentes frente a las nuevas variantes emergentes y para minimizar el tiempo de ejecución para introducir tratamientos combinados con CT-P59, Celltrion previamente capturó un total de 38 potentes anticuerpos neutralizadores contra el SARS-CoV-2 en que el anticuerpo propuesto N.º 32 producía títulos neutralizadores frente a nuevas cepas emergentes en el Reino Unido y Sudáfrica. Usando una gama de anticuerpos ya creados y animados por la potencia confirmada sobre varias mutaciones, Celltrion ha comenzado a desarrollar un tratamiento combinado con anticuerpos neutralizadores, con CT-P59, para luchar contra las nuevas variantes emergentes de SARS-CoV-2.

Hasta la fecha, CT-P59 ha demostrado reducir significativamente el riesgo de hospitalizaciones y oxigenaciones relacionadas con la COVID-19 hasta el Día 28, reducir la tasa de progresión a COVID-19 grave en un 54 % para pacientes con síntomas leves a moderados y un 68 % para pacientes de 50 años o más, y acortar significativamente el tiempo hasta la recuperación clínica, entre 3,4 y 6,4 días más rápido que con placebo. Actualmente, un estudio clínico internacional de Fase III está reclutando y prevé lograr la participación de 1172 pacientes con síntomas leves a moderados de COVID-19 en más de 10 puntos del globo para evaluar la eficacia y a la seguridad de CT-P59.

El profesor e investigador principal, Adrian Streinu-Cercel, Médico, Doctor en Medicina, Profesor de Enfermedades Infeccionas en la Universidad de Medicina y Farmacia Carol Davila de Bucarest, Rumanía, comentaba: “ CT-P59 ha demostrado su capacidad para acortar el tiempo hasta la recuperación clínica y reducir la tasa de progresión hacia una COVID-19 severa. Desde el ensayo clínico, uno de mis pacientes con COVID-19, de 85 años de edad y con patologías previas, se ha recuperado del virus en 48 horas tras ser tratado con CT-P59. El tratamiento con anticuerpos propuesto sería más útil en los 3-5 días siguientes a un test positivo para el virus. Esto será de gran ayuda para aliviar la carga actual de los sistemas y los recursos sanitarios”.

Acerca de Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare se compromete a suministrar medicamentos innovadores y asequibles para promover el acceso de los pacientes a terapias avanzadas. Sus productos se fabrican en instalaciones de cultivo de células de mamíferos de vanguardia, diseñadas y construidas para cumplir con las pautas de buenas prácticas de fabricación de la FDA estadounidense y las buenas prácticas de fabricación de la UE. Celltrion Healthcare se esfuerza por ofrecer soluciones rentables de gran calidad a través de una extensa red global que abarca más de 110 países diferentes. Para obtener más información visite: https://www.celltrionhealthcare.com/en-us.

Acerca de CT-P59 (Regdanvimab)

CT-P59 se identificó como potencial tratamiento para la COVID-19 a través del cribado de anticuerpos candidatos y la selección de los que demostraron la mayor potencia para neutralizar el virus SARS-CoV-2. La cepa de la variante-G mutada (variante D614G) se identificó más tarde y se confirmó que quedaba inactivada por CT-P59. En los datos preclínicos, el tratamiento candidato demostró una reducción 100 veces más eficaz de la carga viral de SARS-CoV-2, además de la reducción de la inflamación pulmonar. Los resultados del ensayo clínico internacional de Fase I con CT-P59 mostraron un perfil prometedor en materia de seguridad, tolerabilidad, efecto antiviral y eficacia en pacientes con síntomas leves de COVID-19.2

DECLARACIONES CON VISTAS AL FUTURO

Cierta información contenida en esta nota de prensa contiene declaraciones relacionadas con nuestro rendimiento comercial y financiero en el futuro y eventos o desarrollos futuros que impliquen a Celltrion/Celltrion Healthcare, que pudieran constituir declaraciones con vistas al futuro, según las leyes pertinentes.

Estas declaraciones se pueden identificar con términos como “prepara”, “espera”, “próximo”, “planifica”, “pretende”, “que se lanzará”, “está preparando”, “una vez logrado”, “podría”, “con la intención de”, “podría”, “una vez identificado”, “será”, “trabajando para”, “se espera”, “estará disponible”, la versión negativa de estos términos y otras variaciones o terminología comparable.

Además, nuestros representantes pueden hacer declaraciones con vistas al futuro de carácter oral. Dichas declaraciones se basan en las expectativas actuales y en ciertas suposiciones de la directiva de Celltrion/Celltrion Healthcare, muchas de las cuales escapan a su control.

Las declaraciones con vistas al futuro se ofrecen para dar a los potenciales inversores la oportunidad de comprender lo que cree la directiva y cuáles son sus opiniones respecto al futuro, y así poder usar esas creencias y opiniones como factor a tener en cuenta a la hora de evaluar una inversión. Estas declaraciones no son garantías de un rendimiento futuro y no debería confiarse en ellas ciegamente.

Dichas declaraciones necesariamente implican riesgos, conocidos y desconocidos, e incertidumbres que podrían generar resultados financieros y de rendimiento reales en el futuro que difieran materialmente de las proyecciones de resultados o rendimientos futuros expresadas o implícitas en tales declaraciones.

Aunque las declaraciones con vistas al futuro contenidas en esta presentación se basan en lo que la directiva de Celltrion/Celltrion Healthcare considera suposiciones razonables, no se puede garantizar que las declaraciones sean precisas, ya que los resultados reales de eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en tales declaraciones. Celltrion/Celltrion Healthcare no asume obligación alguna de actualizar las declaraciones con vistas al futuro si las circunstancias o las estimaciones u opiniones de la directiva cambian, salvo que las leyes vigentes así lo requieran. Se advierte al lector de que no debe confiar ciegamente en las previsiones de futuro.

Bibliografía

