Celebra estas fiestas con ofertas especiales en juegos digitales para Nintendo Switch durante las Ciberofertas

REDMOND, Wash.–(BUSINESS WIRE)–¡Volvieron las Ciberofertas de Nintendo! Date un gusto (o consiente a los tuyos) con descuentos en una enorme selección de juegos digitales para las consolas de la familia Nintendo Switch. Desde hoy y hasta el 04 de diciembre a las 23:59 (horario del Pacífico), encontrarás grandes ofertas en juegos digitales seleccionados, como Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition, Cult of the Lamb, Assassin’s Creed The Ezio Collection y decenas de otros juegos más para disfrutar durante las fiestas.





Con las compras digitales, los miembros de My Nintendo pueden obtener puntos de oro* de My Nintendo. Los puntos de oro se obtienen en base al monto que pagaste (excluyendo impuestos y los puntos o descuentos utilizados). Si cuentas con una suscripción de pago a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión, hasta podrás obtener el doble de puntos de oro durante esta oferta**. Después podrás canjear tus puntos de oro para adquirir otros juegos digitales elegibles, contenido descargable**, suscripciones a Nintendo Switch Online y más.

Para ver la lista completa de juegos en oferta, compra en línea en Nintendo.com o en Nintendo eShop desde tu consola Nintendo Switch.

Los títulos destacados de las Ciberofertas de este año incluyen:

Para más información sobre todo lo que Nintendo tiene para ofrecer en esta época de fiestas, visita https://www.nintendo.com/holiday/deals/.

*Los puntos de oro se obtienen en base al monto que pagaste (excluyendo impuestos y los puntos o descuentos utilizados) y no tienen valor monetario. Se requiere una cuenta Nintendo para recibir y canjear los puntos de My Nintendo. Aplican términos. https://accounts.nintendo.com/term_point.

**Oferta válida del 01/11/22 al 31/01/23. Para ser eligible para los puntos de oro de My Nintendo promocionales se requiere una suscripción de pago a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión a más tardar el 31 de enero de 2023 a las 23:59 (horario del Pacifico). Los puntos de oro de My Nintendo serán distribuidos en febrero de 2023.

***Se requiere la versión completa del juego para usar el contenido descargable. Se vende por separado.

