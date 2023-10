CEA suma David Panton, experto en capital privado a nivel global, a su Junta Asesora

TAMPA, Fla.–(BUSINESS WIRE)–CEA Group (en adelante, “CEA”) anunció hoy que David Panton, profesor y experto a nivel global en capital privado, se ha incorporado a la Junta Asesora de CEA como en el cargo de asesor sénior, en el ámbito del Capital Privado.









El Dr. David Panton es presidente de Panton Equity Partners una para la gestión de fortunas familiares privada que fundó en 2012. Tiene más de 25 años de experiencia como inversor de capital privado, banquero de inversión y emprendedor.

Además, David es cofundador y socio director de Navigation Capital Partners, una firma de capital privado que se orienta en la inversión en empresas operativas del mercado medio bajo y empresas de inversión con fines especiales (SPAC), adquirida en asociación con Goldman Sachs al propietario anterior, Mellon Financial.

Se desempeña como profesor adjunto en la Facultad de Finanzas de la Escuela de Negocios Goizueta de la Universidad Emory, donde dicta clases sobre Capital Privado Empresarial durante más de una década

David ha sido miembro del Capítulo de Atlanta, GA de Young President’s Organization (YPO), la comunidad mundial más grande de directores ejecutivos, durante más de una década, y fue miembro fundador del Capítulo de Atlanta, GA de TIGER 21, una comunidad global de empresarios e inversores.

Se ha desempeñado como miembro de la junta directiva de más de 20 empresas que cotizan en bolsa o de propiedad privada, y ha liderado inversiones de crecimiento en varias plataformas exitosas, incluidas Secureworks (vendido a Dell), Exeter Finance (vendido a Blackstone y Warburg Pincus) y Track Utilities (vendido a CIVC Partners).

Anteriormente, David se desempeñó como vicepresidente de Mellon Ventures (ahora, Navigation Capital Partners), así como cofundador y director general del Caribbean Investment Fund (una firma de capital privado centrada en inversiones en el Caribe y América Latina) y asociado de Morgan Stanley en fusiones y adquisiciones. David también se desempeñó como director ejecutivo interino de CMP Industries, una empresa que cotiza en bolsa en Kingston, Jamaica, y fue designado senador en la Cámara Alta del Parlamento de Jamaica.

Es presidente de la Cámara de Comercio Jamaicano-Americana de Atlanta (JAMCHAM), ex miembro de la junta directiva del Museo de las Artes Michael C. Carlos y ex administrador de la Escuela Episcopal de los Santos Inocentes en Atlanta, GA. David posee una certificación máster en dirección profesional del American College of Corporate Directors.

David recibió un Doctorado en Estudios de Gestión de la Universidad de Oxford, donde fue becario Rhodes, así como un Doctorado en Derecho (con honores) de la Facultad de Derecho de Harvard, donde fue elegido Presidente de Harvard Law Review y un A.B. (con altos honores) en Políticas Públicas de la Universidad de Princeton. Nacido y criado en Jamaica, reside entre Atlanta, GA y Kingston, Jamaica.

El presidente y fundador de CEA, Rick Michaels, señaló: stated, “Es un verdadero honor que el Dr. David Panton, un distinguido líder mundial en capital privado, se una a nuestro Consejo Asesor. David posee una profunda riqueza de conocimientos y logros, especialmente en relación con el capital privado de alcance global. Considero que es un privilegio para CEA contar con las perspectivas, conocimientos y experiencia de David, que son invaluables para los objetivos de CEA. Esperamos con ansias las muchas oportunidades de colaboración con David”.

Acerca del CEA Group

Fundada en 1973, CEA es un proveedor líder de servicios de banca de inversión. Con un equipo de personal experimentado en todo el mundo, CEA tiene una profundidad y amplitud incomparables de conocimiento de la industria, experiencia y relaciones industriales de larga data. CEA ha completado más de 1000 transacciones por un total de más de 60 mil millones de dólares en más de 60 países. La reputación y el historial de éxito de CEA se basan en la entrega de soluciones y servicios innovadores y de valor agregado a clientes de todo el mundo.

CEA Atlantic Advisors, LLC es un corredor de bolsa registrado por FINRA y miembro de SIPC.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

J. Patrick Michaels, Jr., Presidente y CEO



rmichaels@ceaworldwide.com