CDC: Se priorizará la salud de los latinos y afroamericanos

Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles), y un comité de expertos informó que la vacuna para combatir el covid19, se ofrecerá primero a las autoridades sanitarias y seguridad del país, luego a trabajadores esenciales y considerados de alto riesgo, priorizando a ancianos, personas historial clínico, afroamericanos y latinos.

Estas declaraciones han creado preocupación en diferentes entidades, ya que consideran que priorizar a una persona por su raza, se podrá mal interpretar, sin importar la buena intención de CDC. Asimismo en diversas reuniones reciente, el tema ha provocado el señalamiento de la justicia racial y que es una opción polémica poner a las personas negras y latinas por delante de otros.

Dayna Bowen Matthew, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, que se ha centrado en la desigualdad racial en la atención médica y se desempeña como consultora en el tema de priorización, estuvo de acuerdo. “Es la desigualdad racial – desigualdad en la vivienda, desigualdad en el empleo, desigualdad en el acceso a la atención médica – lo que produjo las enfermedades subyacentes”, dijo el Dr. Matthew en una entrevista. “Eso está mal. Y es esa desigualdad lo que requiere que prioricemos por raza y etnia”.

Por otro lado, la directora ejecutiva de la Asociación de Gestores de Inmunización, Claire Hannan señaló ante las las declaratorias de la CDC “Darle la vacuna a una raza inicialmente y no a otra, no estoy segura de cómo será percibido por el público”, según The New York Times.

Anthony Fauci, el epidemiólogo oficial de la Casa Blanca, recientemente en un evento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aseguró que la vacuna de la compañía es prometedora y ha mostrado resultados resultados positivos y brinda un panorama alentador para combatir la pandemia.

“Esto me hace ser cautelosamente optimista, aunque nunca, nunca podría predecir con ninguna certeza si una vacuna va a ser segura y efectiva”, Asimismo aseguró que hay entre cinco y siete vacunas que están entrando en ensayos clínicos en diferentes etapas.

La Casa Blanca creó recientemente la Operación “Warp Speed”, lo cual refleja un esfuerzo de diversas agencias para acelerar el proceso de encontrar una vacuna para combatir el virus. Durante la investigación se ha invertido millones de dolares y se espera tener resultados en los próximos meses.

El alza de los índices de contagios en EEUU, siguen siendo un reto para los expertos en la salud, sin embargo la decisiones de la administración de Trump ha hecho que la Organización Mundial de la Salud (OMS) tome un rumbo diferente al de la nación Americana. Recientemente Trump hizo oficial el rompimiento del vinculo entre la OMS y EEUU, indicando que no aceptaran más asesoría de como enfrentara la pandemia el país norteamericano.