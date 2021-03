CDC dice que las personas vacunadas pueden socializar sin mascarilla y sin distanciamiento social

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció en su nueva guía que los estadounidenses que han recibido la vacuna contra el coronavirus pueden reunirse con sus amigos y familiares en el interior sin necesidad de usar mascarillas o mantener la distancia.

Esta es una buena noticia para las personas de la tercera edad pues son los que en su mayoría ha recibido la vacuna contra el coronavirus y quienes están completamente inmunizados. Es así que los abuelitos podrán visitar y abrazar a los miembros de su familia a quienes no han visto durante toda la pandemia.

Sin embargo, haber sido vacunado no significa que debas viajar, reunirse en grupos grandes o reducir las medidas de bioseguridad, de acuerdo con los CDC.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades las personas que están completamente vacunadas, es decir, dos semanas de haber recibido la segunda dosis de las vacunas Moderna, Pfizer o Johnson&Johnson, pueden reunirse en interiores con seguridad, alrededor de amigos o familiares que también están vacunados, sin mascarillas o distanciamiento social. De igual manera podrán visitar amigos o familiares de un solo hogar que no este vacunados pero que tengan un bajo riesgo de contraer el coronavirus y que se agrave.

La Dra. Rochelle Walensky, directora de los CDC indicó que “Si usted y un amigo o usted y un miembro de la familia están vacunados, pueden cenar juntos”. “Pueden visitar a sus abuelos, si te han vacunado y a ellos también”, agregó la experta durante una sesión informativa en la Casa Blanca.

Walensky explicó que un grupo donde algunas personas están vacunadas y otras no, las recomendaciones de los CDC son más complicadas. La institución sanitaria precisa que es de bajo riesgo para las personas vacunadas reunirse con personas no vacunadas en el interior sin una mascarilla o sin distanciamiento social, siempre y cuando las personas no vacunadas tengan un bajo riesgo de enfermedad grave y que nadie en el hogar corra un alto riesgo.

“Aquí hay un ejemplo: si los abuelos han sido vacunados, pueden visitar a su hija y su familia, incluso si no han sido vacunados, siempre que la hija y su familia no estén en riesgo de contraer una enfermedad grave”, dijo.

La nueva guía de los CDC también indica que las personas vacunadas no necesitan ponerse en cuarentena o hacerse la prueba si entran en contacto con alguien positivo por coronavirus y no tienen ningún síntoma.

Pero cuando están en público, o visitando personas que podrían ser de alto riesgo, los y las vacunados/as deberán utilizar mascarillas y mantener la distancia.