CCM Biosciences anuncia la presentación de los datos de su primer fármaco de su clase contra la LMA en ASCO 2025

El programa de fármacos de la empresa para la LMA se centra tanto en la LMA FLT3-positiva de diagnóstico reciente como en la recidivante/refractaria, superando las principales formas de resistencia a los inhibidores de FLT3 aprobados por la FDA, y supera a otros inhibidores en investigación en una amplia gama de modelos de resistencia a fármacos.





MOUNT LAUREL, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--CCM Biosciences, empresa diversificada dedicada al descubrimiento y desarrollo farmacéutico, anuncia la próxima presentación de su programa de fármacos inhibidores de FLT3 de nueva generación para la leucemia mieloide aguda (LMA) en el 2025 Congreso Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), que tendrá lugar del 30 de mayo al 3 de junio en Chicago.

La leucemia mieloide aguda (LMA) es la forma más grave de leucemia, con pocas opciones de tratamiento, y una neoplasia maligna frecuentemente desencadenada por mutaciones en el gen de tirosina quinasa 3 (FLT3) de tipo FMS. Las mutaciones de duplicación interna en tándem (DIT) y del dominio tirosina quinasa (DTQ) del FLT3, en particular D835 y F691, aparecen en aproximadamente el 30% de los pacientes con LMA, lo que suele desembocar en un mal pronóstico y la resistencia a las terapias existentes. Gilteritinib (Xospata®; Astellas Pharma, con una proyección de ventas anuales máximas de 1500 millones de dólares) y Quizartinib (Vanflyta®; Daiichi Sankyo) son dos inhibidores de FLT3 aprobados por la FDA, el primero solo para la LMA recidivante/refractaria y el segundo solo para la LMA de diagnóstico reciente. Quizartinib no se dirige a las mutaciones de resistencia al DTQ, mientras que la eficacia de Gilteritinib en las mutaciones FLT3-DIT-D835 es limitada y no es eficaz contra la mutación «gatekeeper» FLT3-DIT-F691, ambas muy frecuentes. Crenolanib (AROG/Pfizer) es un inhibidor de FLT3 cuya solicitud de nuevo fármaco (NDA) presentada a la FDA no aborda las indicaciones anteriores, cuya NDA fue rechazada previamente por la FDA, y que se une a las mutaciones FLT3 con menos fuerza que Gilteritinib. En consecuencia, existe una necesidad crítica de inhibidores de FLT3 de nueva generación que puedan abordar todas estas mutaciones.

En ASCO 2025, la presentación de CCM Biosciences «Novel, Potent and Selective Inhibitors Targeting FLT3 for AML Therapy» en la sesión sobre neoplasias hematológicas: Hematologic Malignancies—Leukemia, Myelodysplastic Syndromes, and Allotransplant (Resumen #: 6542, https://www.asco.org/abstracts-presentations/ABSTRACT502974) informará que se han identificado nuevos inhibidores de FLT3 que pueden dirigirse a FLT3-DIT y potencialmente superar la resistencia mutacional a los inhibidores de FLT3 aprobados por la FDA. Estos agentes son significativamente más eficaces que Gilteritinib y tienen importantes aplicaciones clínicas potenciales.

Los nuevos inhibidores de FLT3 biodisponibles por vía oral de CCM Biosciences (CCM-405 y CCM-445) son los primeros candidatos a fármacos que superan tanto la resistencia a las mutaciones del dominio yuxtamembrana de FLT3-DIT como la del dominio tirosina quinasa (DTQ) (incluyendo D835Y, F691L), y que superan significativamente a los inhibidores de la generación actual mencionados tanto en ausencia como en presencia de mutaciones de resistencia. Otros candidatos a fármacos en fase de investigación capaces de abordar las mutaciones de resistencia FLT3-DIT presentan una farmacocinética deficiente, una unión significativa fuera de la diana, o ambos problemas.

CCM Biosciences está avanzando con los candidatos clínicos de su programa de inhibidores de FLT3 hacia la presentación de nuevos fármacos en investigación (IND) este año para su entrada en ensayos clínicos tanto para la LMA FLT3-positiva de diagnóstico reciente como para la LMA FLT3-positiva recidivante/refractaria. Los múltiples fracasos de competidores en ensayos clínicos de LMA en 2024 presentan un panorama atractivo para los ensayos clínicos de estos candidatos a fármacos.

La empresa colabora activamente con empresas biotecnológicas y farmacéuticas para obtener derechos de codesarrollo en determinados países. CCM Biosciences, empresa hermana de la compañía global de servicios químicos y farmacéuticos PMC Group, Inc., es también un expositor destacado en ASCO 2025 -- https://asco25.myexpoonline.com/co/ccm-biosciences -- y mostrará tanto sus programas de fármacos como las plataformas de última generación utilizadas para descubrirlos y desarrollarlos.

CCM Biosciences es una empresa de biotecnología diversificada que se dedica al descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos, incluidas moléculas pequeñas, terapias génicas, productos biológicos y nanomedicamentos dentro de sus múltiples filiales corporativas. Las plataformas patentadas de CCM para el descubrimiento de fármacos se desarrollaron en Chakrabarti Advanced Technology, un instituto de I+D de financiación privada fundado en 2010 con científicos de Estados Unidos, Francia e India y con publicaciones en revistas científicas de primer nivel, como PNAS, Nucleic Acids Research, Physical Review, publicaciones de American Chemical Society, Biophysical Society y Nature Publishing Group. Estas plataformas se complementan con las organizaciones de investigación, desarrollo y fabricación por contrato (CRDMO, por sus siglas en inglés) del PMC Group, empresa hermana de CCM Biosciences y compañía química y farmacéutica global con unos ingresos anuales de aprox. 1000 millones de dólares.

