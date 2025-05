CCM Biosciences anuncia la presentación de los datos de su primer fármaco de su clase contra el CPNM en ASCO 2025

El programa de fármacos de la empresa contra el CPNM se centra en superar la resistencia, tanto mutacional como no mutacional, a los inhibidores del EGFR de 3.a generación y supera a otros inhibidores de 4.a generación en investigación en una amplia gama de modelos de resistencia a fármacos.





MOUNT LAUREL, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--CCM Biosciences, empresa diversificada dedicada al descubrimiento y desarrollo farmacéutico, anuncia la próxima presentación de su programa de fármacos inhibidores del EGFR de 4.ª generación para el cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) en la 2025 Conferencia Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), que tendrá lugar del 30 de mayo al 3 de junio en Chicago.

El CPNM, que representa el 80% de los cánceres de pulmón, es la causa más frecuente de muerte por cáncer en todo el mundo. Las mutaciones activadoras del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) (Del19 o L858R) son las principales causas oncogénicas del CPNM. El CPNM EGFR-positivo representa aproximadamente el 30% de todos los casos diagnosticados de CPNM (un tamaño de mercado similar al del CPNM PD-L1-positivo, al que está dirigido el fármaco más vendido del mundo, Keytruda®). El tratamiento estándar actual del CPNM EGFR-positivo consiste en inhibidores de 3.a generación, entre los que destaca el osimertinib (Tagrisso®), cuyas ventas anuales superan los 6000 millones de dólares. La mayoría de los pacientes tratados con inhibidores de tirosina quinasa (ITQ) acaban desarrollando mutaciones de resistencia, entre ellas la mutación «gatekeeper» T790M. El osimertinib, un ITQ covalente de 3.ª generación, es eficaz contra la mutación de resistencia T790M y previene su aparición si se administra como tratamiento de primera línea. Sin embargo, el tratamiento con osimertinib induce de forma inevitable mutaciones adicionales, especialmente la mutación C797S, así como diversos mecanismos de resistencia no dirigidos a la diana. Hasta la fecha, no existen terapias aprobadas capaces de superar la resistencia mutacional o no mutacional a los ITQ de 3.ª generación. Por lo tanto, existe una necesidad médica urgente e insatisfecha de desarrollar inhibidores del EGFR de nueva generación que superen estas formas de resistencia. Aunque en los últimos años se han invertido miles de millones de dólares en el desarrollo de inhibidores del EGFR de 4.a generación que superen la resistencia tumoral a los inhibidores de 3.a generación, debido a la diversidad de mecanismos de resistencia, estos inhibidores no han logrado superar las primeras fases de los ensayos clínicos.

En ASCO 2025, la presentación de CCM Biosciences «Novel, potent and selective fourth-generation inhibitors targeting EGFR for NSCLC therapy» en la sesión Cáncer de pulmón – No microcítico - Metastásico (Resumen #: 8622, https://www.asco.org/abstracts-presentations/ABSTRACT495872) brindará un informe sobre nuevos inhibidores del EGFR de 4.a generación biodisponibles por vía oral (CCM-205, CCM-245 y CCM-308) que pueden superar la resistencia tanto en la diana como fuera de la diana en modelos de cáncer de pulmón, superando significativamente a los inhibidores de 4.a generación antes mencionados frente a la resistencia a los inhibidores de 3.a generación, y que tienen importantes aplicaciones clínicas potenciales. Además de su potente actividad como monoterapias, CCM-205 y CCM-245 son altamente eficaces en combinación con inhibidores del EGFR de 3.a generación, así como con anticuerpos anti-EGFR, ninguno de los cuales puede mantener o reducir el volumen tumoral en presencia de resistencia como monoterapias.

CCM Biosciences está trabajando en el desarrollo de candidatos clínicos de su programa de inhibidores del EGFR para la presentación este año de nuevos fármacos en fase de investigación (IND) con vistas a su entrada en ensayos clínicos. La empresa colabora activamente con empresas biotecnológicas y farmacéuticas para obtener derechos de codesarrollo en determinados países. CCM Biosciences, empresa hermana de la compañía global de servicios químicos y farmacéuticos PMC Group, Inc., es también un expositor destacado en ASCO 2025 -- https://asco25.myexpoonline.com/co/ccm-biosciences -- y mostrará tanto sus programas de fármacos como las plataformas de última generación utilizadas para descubrirlos y desarrollarlos.

Acerca de CCM Biosciences

CCM Biosciences es una empresa de biotecnología diversificada que se dedica al descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos, incluidas moléculas pequeñas, terapias génicas, productos biológicos y nanomedicamentos dentro de sus múltiples filiales corporativas. Las plataformas patentadas de CCM para el descubrimiento de fármacos se desarrollaron en Chakrabarti Advanced Technology, un instituto de I+D de financiación privada fundado en 2010 con científicos de Estados Unidos, Francia e India y con publicaciones en revistas científicas de primer nivel, como PNAS, Nucleic Acids Research, Physical Review, publicaciones de American Chemical Society, Biophysical Society y Nature Publishing Group. Estas plataformas se complementan con las organizaciones de investigación, desarrollo y fabricación por contrato (CRDMO, por sus siglas en inglés) del PMC Group, empresa hermana de CCM Biosciences y compañía química y farmacéutica global con unos ingresos anuales de aprox. 1000 millones de dólares, lo que permite el descubrimiento y desarrollo de fármacos totalmente integrados.

