CBS SPORTS Y NICKELODEON SE UNEN A NFL WILD CARD GAME ON NICKELODEON, UNA TRANSMISIÓN ESPECIAL LLENA DE DIVERSIÓN FAMILIAR QUE SE EMITIRÁ EL DOMINGO 10 DE ENERO

Noah Eagle, Nate Burleson de CBS Sports y Gabrielle Nevaeh Green de Nickelodeon comentarán el juego, mientras que la estrella de Nick Lex Lumpkin actuará como reportero

La presentación del NFL Wild Card Game dirigida a los niños contará con un adelanto especial de Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years durante el medio tiempo

HOLLYWOOD, Calif.–(BUSINESS WIRE)–CBS Sports y Nickelodeon llevan el partido a los niños y las familias con una presentación especial del Wild Card Game de la National Football League el domingo 10 de enero a las 4:30 p.m. (hora del este). El NFL Wild Card Game on Nickelodeon ofrecerá contenido exclusivo dirigido a los niños y elementos con temática de Nick durante toda la transmisión, lo que incluirá una presentación especial durante el medio tiempo y reporteros invitados, además de gráficos originales en el campo de juego, filtros virtuales y más. NFL Wild Card Game on Nickelodeon se emitirá junto a la transmisión del juego de CBS Sports en The CBS Television Network.

El locutor deportivo Noah Eagle estará acompañado por el analista de CBS Sports Nate Burleson y la estrella de Nick Gabrielle Nevaeh Green (All That) en la cabina para relatar el NFL Wild Card Game on Nickelodeon. Además, la estrella de Nick Lex Lumpkin (All That) ­­­participará como reportero durante el partido. La cobertura de Nickelodeon comenzará con “The SpongeBob SportsPants Countdown Special”, una compilación deportiva especial a las 4 p.m. (hora del este), presentada por Von Miller de los Denver Broncos, que mostrará los mejores momentos deportivos de SpongeBob y contará con la participación en vivo antes del juego de Jim Nantz y Tony Romo de CBS Sports, así como también de Eagle, Burleson y Green.

El NFL Wild Card Game on Nickelodeon también incluirá un adelanto especial durante el medio tiempo de Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years, que sigue las aventuras de SpongeBob SquarePants a los 10 años y sus amigos mientras pasan un verano armando fogatas de campamento submarinas, atrapando medusas salvajes y nadando en el lago Yuckymuck en Kamp Koral, el campamento más alocado del bosque de algas marinas. La serie se estrenará en 2021 en Paramount+, el renovado servicio de streaming de ViacomCBS, y luego en Nickelodeon más adelante en el año.

“Esta es la primera presentación de su tipo para la NFL junto con Nickelodeon y estamos muy entusiasmados de crear una transmisión tan singular que maximizará el atractivo de visualización conjunta para los niños y las familias, mientras se mantiene la integridad del partido y de sus tradiciones”, comentó Sean McManus, director de CBS Sports. “Asociarnos a Nickelodeon para transmitir las NFL Playoffs es una gran oportunidad de demostrar la potencia, la profundidad y el alcance de ViacomCBS, mientras continuamos revelando el verdadero potencial de nuestra compañía fusionada con la primera de muchas oportunidades entre CBS Sports y nuestra familia de ViacomCBS”.

“Nuestra estrategia es asegurarnos de que NFL Wild Card Game on Nickelodeon sin dudas le haga honor a su nombre, llenando la transmisión con las sorpresas y diversión que caracterizan a Nick en cada momento”, afirmó Brian Robbins, presidente de entretenimiento infantil y familiar de ViacomCBS. “Estamos sumamente orgullosos de unirnos a CBS Sports y la NFL para elevar la emoción de este partido para que los niños y sus familias puedan disfrutarlo juntos”.

La transmisión NFL Wild Card Game on Nickelodeon solo estará disponible para reproducción vía streaming en dispositivos móviles y de modo gratuito para todos los fans mediante la NFL App. El juego que se transmitirá por CBS se verá por streaming en las propiedades digitales de CBS y la NFL en distintos dispositivos y en teléfonos móviles mediante las aplicaciones móviles de los equipos participantes y en Yahoo Sports y otras aplicaciones móviles de Verizon Media.

NFLNickPlay.com será el destino oficial online del NFL Wild Card Game on Nickelodeon, ayudando a enseñar a los niños los aspectos básicos del fútbol americano y a entretenerlos con distintos contenidos con temática de la NFL antes y durante el juego Wild Card. Los niños podrán divertirse con juegos, encuestas, datos divertidos, galerías informativas, videos breves sobre deportes, material para imprimir Weekly Pick ‘Em y más, sumando puntos y ganando insignias en el proceso. Durante tres días antes del partido y ese mismo día, los espectadores podrán escanear códigos QR en vivo, para revelar contenido coleccionable y deportivo de SpongeBob SquarePants y The Loud House y participar de contenido interactivo durante todo el partido en vivo. Además, los participantes podrán participar de un concurso para tener la oportunidad de ganar una pelota exclusiva del juego, firmada por un jugador del Wild Card, junto con otros paquetes de premios exclusivos.

NFL Wild Card Game on Nickelodeon es producido por CBS Sports en asociación con Nickelodeon Productions. Sean McManus y Harold Bryant son los productores ejecutivos de THE NFL ON CBS. Shawn Robbins de CBS Sports es el coordinador de producción del partido junto con el productor Ken Mack y la directora Suzanne Smith. La producción para Nickelodeon está supervisada por Rob Bagshaw, vicepresidente ejecutivo de contenido de no ficción.

Nickelodeon, que cumplió 41 años, es la marca de entretenimiento número uno para niños. Ha construido un negocio diverso y mundial colocando a los niños en primer lugar en todo lo que hace. La compañía incluye programación y producción de TV en Estados Unidos y en todo el mundo, además de productos de consumo, contenido digital y experiencias recreativas, libros y películas. Para obtener más información o material gráfico, visita http://www.nickpress.com. Nickelodeon y todos sus títulos, personajes y logos relacionados son marcas registradas de ViacomCBS Inc. (Nasdaq: VIACA, VIAC).

