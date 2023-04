CBC se une a los medios que dejan Twitter por etiqueta de ser financiado por el gobierno

La cadena de noticias CBC tomó la determinación de dejar Twitter tras ser etiquetado como un medio financiado por el gobierno.

La decisión de Canadian Broadcasting Corporation (CBC, con sus siglas en inglés) se da luego que envió una carta a Elon Musk para pedir que reconsidere la etiqueta.

Tras las explicaciones, el multimillonario colocó en la presentación del medio: “69% financiado por el gobierno”. Esto en respuesta a la misiva que explica que reciben menos del 70% de ayuda estatal.

Canadian Broadcasting Corp said they’re “less than 70% government-funded”, so we corrected the label pic.twitter.com/lU1EWf76Zu

— Elon Musk (@elonmusk) April 18, 2023