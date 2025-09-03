Cazzu revela detalles de su batalla legal con Christian Nodal

En los últimos días, la batalla legal entre Cazzu y Christian Nodal por el permiso de viaje de su hija ha acaparado la atención de medios en Latinoamérica.

Cazzu, reconocida cantante argentina, se ha pronunciado sobre el conflicto que mantiene con su expareja, el cantante mexicano Nodal, en torno a la autorización para que su pequeña hija pueda salir del país.La disputa surge a raíz de la necesidad legal de contar con el consentimiento de ambos padres para viajar al extranjero, una medida común en casos de padres separados.

Según declaraciones recientes, Cazzu explicó que su prioridad siempre ha sido el bienestar de su hija y, aunque ha intentado llevar el proceso de manera reservada, decidió romper el silencio debido a la atención mediática que ha recibido el caso.

En entrevistas recientes, la artista detalló que ha tenido obstáculos para tramitar el permiso de viaje y reiteró que busca un acuerdo justo para ambas partes. El conflicto legal se complica por la distancia y la cobertura mediática, lo que suma presión al proceso.

Si bien la cantante no especificó plazos, indicó que la protección de los derechos de su hija es lo más importante en su vida actualmente.Este caso ha generado un debate en torno a los derechos parentales y la importancia de la cooperación entre padres para garantizar la estabilidad de sus hijos, especialmente cuando se trata de figuras públicas expuestas al escrutinio social.