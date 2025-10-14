Cazzu obtiene permiso judicial para viajar con su hija e Inti

La cantante argentina Cazzu logró obtener un permiso judicial para poder viajar fuera del país junto a su hija Inti, después de que Christian Nodal, padre de la niña, se negara a autorizar la salida. Este “permiso unilateral” fue concedido por un juez tras revisar el caso y considerar el interés superior de la menor, poniendo fin al desacuerdo legal entre ambos artistas, al menos por el momento.

El juez emitió la autorización en respuesta a la solicitud de Cazzu, argumentando que la negativa de Nodal podría afectar el bienestar y las oportunidades de la niña.

La medida fue tomada luego de que Cazzu presentara documentos que acreditan la necesidad de viajar por motivos familiares y profesionales. La negativa de Nodal se habría basado en el deseo de garantizar su vínculo con la hija, pero el tribunal determinó que la libertad de movimiento y el bienestar de Inti debían prevalecer.