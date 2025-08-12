Cazzu aclara rumores sobre manutención de Nodal para su hija

La reconocida cantante argentina Cazzu rompió el silencio y abordó la polémica sobre la supuesta falta de manutención por parte de Christian Nodal hacia la hija que ambos comparten. Este tema ha circulado ampliamente en redes sociales, incrementando la atención en su reciente separación.En una reciente entrevista, Cazzu fue directa al desmentir los rumores sobre la responsabilidad de Nodal como padre.

La artista aseguró que la relación en temas de crianza y manutención con el cantante mexicano es cordial y organizada. “No tengo conflictos y sé que mi hija va a estar bien,” señaló Cazzu, dejando claro su deseo por llevar una relación sana por el bienestar de la menor.

Durante la conversación, Cazzu enfatizó que ni ella ni Nodal están interesados en mantener una vida pública polémica y prefieren resguardar la privacidad de su hija. La cantante también mencionó su interés en mantener el foco en su carrera artística y afirmó que su prioridad siempre será la felicidad y estabilidad de la niña.

El caso de Cazzu y Nodal resalta cómo las figuras públicas centroamericanas y latinoamericanas enfrentan la exposición mediática tras una separación. Este tipo de situaciones es cada vez más frecuente y genera debates sobre la corresponsabilidad parental.