Catherine O’Hara convivió con situs inversus, una inusual variación genética

La actriz canadiense Catherine O’Hara, reconocida mundialmente por sus papeles en Home Alone y la serie Schitt’s Creek, reveló en vida que padecía una rara condición genética conocida como situs inversus, una variación poco común en la que los órganos internos se encuentran ubicados en el lado opuesto al habitual.

De acuerdo con especialistas de la Cleveland Clinic, el situs inversus es causado por mutaciones genéticas y, en la mayoría de los casos, no representa un riesgo para la salud. Las personas que lo presentan pueden llevar una vida completamente normal y muchas desconocen que lo tienen, ya que no suele provocar síntomas ni requerir tratamiento médico.

O’Hara explicó que tenía el tipo específico llamado dextrocardia, en el cual el corazón se localiza en el lado derecho del pecho, mientras que otros órganos del tórax y el abdomen también se encuentran invertidos. La actriz solía hablar del tema con humor y naturalidad, restándole dramatismo a una condición que nunca limitó su carrera profesional.

Durante más de cinco décadas, Catherine O’Hara se mantuvo activa en cine y televisión, demostrando que esta variación genética no fue un obstáculo para su vida personal ni para su éxito artístico. Su caso ayudó a visibilizar una condición poco conocida y a desmitificarla, mostrando que es posible vivir plenamente con ella.

La actriz falleció recientemente a los 71 años tras una breve enfermedad; no obstante, no se ha establecido ninguna relación entre su muerte y el situs inversus que padecía.