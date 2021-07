Catalogan “injusto e ignorante” el trato de dos comentaristas a un atleta no binario

EEUU.- Los usuarios de las redes sociales no pasaron desapercibidos el supuesto maltrato de dos comentaristas a un atleta no binario y lo catalogaron de “injusto e ignorante”.

De acuerdo a algunos seguidores de Alan Smith, quien se declaró no binario, los periodistas no respetaron su decisión de no simpatizar con ningún género y la calificaron como ella.

Los cibernautas aseguran que los comentaristas lo hicieron de forma deliberada porque su decisión de ser no binaria se robó los titulares de los medios de comunicación.

Alan Smith, hace unos días fue el centro de las noticias por ser el primer atleta no binario en competir en los Juegos Olímpicos.

Aunque la figura deportiva no se ha referido al respecto, los periodistas tuvieron que pedir disculpas y asegurar que lo hicieron sin deseo de causar incomodidad.

Uno de los primeros en criticar a los comentaristas fue el atleta trans Britni de la Cretaz, quien calificó de mala práctica periodística señalar el género del deportista.

“Esto es una mala práctica periodística. Nadie debería ser maltratado en un escenario internacional como este. El deporte no sabe qué hacer con los atletas no binarios. Un saludo a Alana Smith, la primera atleta abiertamente no binaria que representa a Estados Unidos en unos Juegos Olímpicos”, escribió en su Twitter.

Por su parte, colegas de los periodistas indicaron que como trabajadores de medios simplemente asumieron que Alana era un mujer y que las críticas estaban fuera de lugar.

“No era yo quien comentaba, pero estoy seguro de que los chicos se disculparían con Alana. No había visto nada sobre el género y estoy 100% seguro de que ellos tampoco. De ahí el error”, dijo un comunicador afín a los comentaristas.