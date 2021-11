Cat Rock Capital hace pública una presentación sobre Grubhub y Just Eat Takeaway.com

Grubhub tiene un importante valor intrínseco y estratégico para un gran número de legítimos titulares.

La entrega en el mismo día en EE. UU. es un mercado de 2,6 billones de dólares con un crecimiento anual del 79 %.

Grubhub es una de las cuatro plataformas independientes a gran escala de entrega en el mismo día en Estados Unidos.

Un caso claro para que Just Eat Takeaway.com se centre en la oportunidad de la entrega en el mismo día en Europa.

Se ha publicado una investigación en beneficio de los accionistas y la Junta Directiva de Just Eat Takeaway.com.

GREENWICH, Connecticut–(BUSINESS WIRE)–Cat Rock Capital Management LP (junto con sus filiales y personas que ejercen el control, «Cat Rock Capital»), firma de inversiones especializada en el largo plazo y titular de aproximadamente 14,0 millones de acciones en el capital de Just Eat Takeaway.com NV («Just Eat Takeaway.com», «JET», o «la Compañía») (LSE: JET, AMS: TKWY, NASDAQ: GRUB), que representan alrededor del 6,5 % de las acciones en circulación de Just Eat Takeaway.com, acaba de publicar una presentación sobre el valor estratégico de Grubhub y sus implicaciones para Just Eat Takeaway.com. La presentación está disponible para su descarga en JustEatMustDeliver.com.

Alex Captain, fundador y socio gerente de Cat Rock Capital Management LP, comentó:

«Como uno de los mayores y más antiguos accionistas de Just Eat Takeaway.com, compartimos nuestra opinión el mes pasado de que JET debería replantear su negocio en Europa y desbloquear el importante valor de Grubhub a través de la consolidación con una empresa centrada en Estados Unidos».

«Desde la puesta en común de nuestros puntos de vista el mes pasado, hemos mantenido un diálogo productivo con la dirección de JET. Estamos de acuerdo con la intención de la empresa de participar en la consolidación en los EE. UU. y estamos a favor de una acción oportuna que reenfoque a JET en su enorme oportunidad para la entrega en el mismo día en Europa».

«Ahora compartimos públicamente nuestra investigación sobre las importantes oportunidades estratégicas de Grubhub en beneficio de los accionistas y la Junta Directiva de JET. Cat Rock lleva más de seis años investigando el sector de la entrega de comida en línea y ha sido accionista de JET y sus empresas predecesoras durante más de cuatro años. Nuestras opiniones sobre la estrategia de JET plasman nuestro entusiasmo por las perspectivas a largo plazo de la empresa y el valor que supone una ejecución centrada y una acción estratégica netamente práctica».

«La entrega en el mismo día es el futuro del comercio electrónico a nivel mundial. Por ejemplo, solo en EE. UU., la entrega en el mismo día cuenta con un mercado abordable de 2,6 billones de dólares y ha crecido un 79 % cada año desde 2017».(1)

«Grubhub es una de las cuatro únicas redes independientes de entrega en el mismo día a gran escala en Estados Unidos, lo que le confiere un importante valor estratégico e intrínseco. En la actualidad, Grubhub cuenta con más de 32 millones de clientes que generan ventas por valor de unos 10 000 millones de dólares,(2) una base de socios de más de 300 000 restaurantes,(3) y una red logística formada por unos 200 000 mensajeros que entregan alimentos por valor de unos 7000 millones de dólares en más de 4000 ciudades».(4)

«La entrega en el mismo día permite a los comercios minoristas físicos ofrecer plazos de entrega más rápidos que los operadores tradicionales de comercio electrónico. Esto se traduce en una mejora de su competitividad, ya que los consumidores compran cada vez más por Internet».

«La red logística para el mismo día de Grubhub en más de 4000 ciudades de Estados Unidos tiene un valor increíble para una extensa gama de comercios electrónicos y minoristas físicos,(5) como Amazon.com, Walmart, Target/Shipt, Instacart y Kroger, entre otros. Además, los restaurantes y clientes de Grubhub también tienen un enorme valor para una amplia gama de empresas tecnológicas centradas en Estados Unidos como Uber, Lyft, Booking.com, Square y Toast».

«La rapidez con la que cambia la entrega de alimentos en línea es asombrosa, sobre todo porque la pandemia de COVID-19 alteró el comportamiento de los consumidores y abrió nuevas y enormes oportunidades de mercado. JET debe adaptar su estrategia a los cambios que se han producido en los 17 meses transcurridos desde el anuncio del acuerdo con Grubhub, que han aumentado el valor estratégico de las plataformas logísticas para el mismo día y han ampliado el mercado abordable para la entrega de alimentos en línea».

«Creemos que Just Eat Takeaway.com debe actuar sin dilación para reenfocar su negocio en Europa, donde es el claro líder del mercado de la entrega de comida en línea y está mejor posicionado para capturar la incalculable oportunidad que supone la entrega en el mismo día».

«Celebramos el diálogo continuo con la Junta Directiva y los accionistas de Just Eat Takeaway.com en relación con nuestra investigación y perspectivas. Si la ejecución se realiza de forma enfocada, JET será el futuro de la entrega en el mismo día en Europa, y no podríamos estar más entusiasmados con las perspectivas de la empresa».

La presentación de Cat Rock y las publicaciones anteriores están disponibles en JustEatMustDeliver.com.

White & Case LLP y Loyens & Loeff N.V. asesoran jurídicamente a Cat Rock Capital.

Acerca de Cat Rock Capital Management LP

Cat Rock Capital Management LP es una empresa de inversiones a largo plazo que gestiona capital en nombre de fondos de pensiones, dotaciones, fundaciones y otros inversores institucionales. Su objetivo es invertir en un número selecto de empresas de alta calidad, con un enfoque a largo plazo que pone énfasis en una profunda investigación fundamental. Cat Rock Capital tiene su sede en Connecticut, Estados Unidos, y fue fundada en 2015 por Alex Captain.

