Caso Kate Middleton: Investigan empleados de hospital por intentar filtrar su historia médico

La presunta desaparición de Kate Middleton continúa siendo tema noticioso. Ahora tres empleados del hospital donde fue intervenida se encuentran bajo investigación.

Información proporcionada por los medios británicos han señalado que los empleados intentaron filtrar el historial médico de la princesa de Gales, y con el cual se daría fin a las especulaciones.

La denuncia en contra de los tres empleados se da luego que el Daily Mirror publicó el historial médico del rey Carlos III.

Una de las diferencias del caso el rey Carlos III y de la princesa Kate Middleton, es que el rey de Inglaterra ya retomó sus funciones reales; mientras que la princesa de Gales no ha tenido ningún evento público.

El Palacio de Buckingham no dio mayores comentarios del escándalo del paradero de la esposa del príncipe William.

La semana pasada, el medio británico The Sun publicó un video de la futura reina con William de compras. La grabación generó más especulación porque no muchos aseguran que no es Kate Middleton.

Entre las observaciones de miles de personas que aseguran que no es la esposa de William, y le piden explicaciones, está el tamaño en relación con la estatura del príncipe y futuro rey.