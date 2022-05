Casey White y Vicky White el reo y la policía que huían de la justicia son atrapados, ella murió tras una persecución

La policía penitenciaria, Vicky White quien mantenía un romance en secreto con el reo, Casey White, y quien lo ayudó a escapar de una correccional en Lauderdale, Alabama, Estados Unidos, han sido detenidos en el estado de Indiana tras una persecución. Vicky, falleció en un hospital tras dispararse a sí mismo en el momento cuando fueron capturados.

Vicky White quien estaba a punto de retirarse tras casi dos décadas de servicio como subdirectora de correccionales del condado de Lauderdale, escapó junto Casey White y durante 11 días estuvieron prófugos de la justicia.

Ambos fueron vistos saliendo de un hotel, Vicky llevaba una peluca de color café, según explicó Matt Keely, del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Posteriormente la persecución comenzó y las autoridades policiales hicieron que el auto de la pareja prófuga se volcara.

Los agentes lograron sacar a Casey con vida sin embargo Vicky se había auto infringido un disparo y quedó atrapada dentro del vehículo destrozado.

De acuerdo con los agentes, Casey White les dijo: “Ayuden a mi esposa, ella se disparó en la cabeza y yo no lo hice”. Cuando lograron sacar a Vicky ella tenía heridas “muy graves”.

La pista que condujo con la captura de ambos provino de un ciudadano, según contó el sheriff del condado de Lauderdale, Rick Singleton. “Esto pone fin a una semana y media muy larga, estresante y desafiante”, dijo.

El alguacil Singleton manifestó que “No sabes en quién puedes confiar. Confiaba plenamente en Vicky White. Ella había sido una empleada ejemplar, y qué la provocó, qué la impulsó a hacer una artimaña como esta, no lo sé. No sé si alguna vez lo sabremos”.

“Yo sabía que los atraparíamos. Era solo cuestión de tiempo”, agregó.

“Lo que fue tan desafiante de esta fuga fue que la mayoría de los escapes, especialmente de una cárcel del condado, no están planeados. Son algo espontáneos. No hay recursos disponibles, no hay un plan establecido sobre lo que voy a hacer cuando salgo, además de correr”, continuó el sheriff en una conferencia de prensa.

Vicky White había ayudado a Casey White a fugarse de la cárcel del condado de Lauderdale el pasado 29 de abril, bajo la excusa de que lo llevaría a una evaluación mental y que ella iría a buscar atención médica. Las autoridades carcelarias posteriormente encontraron que dicha evaluación no había sido programada y que la agente carcelaria nunca había llegado a la clínica.

Los videos de vigilancia del centro penal, revelaron cómo Vicky llevaba a Casey adentro de una patrulla y se iban del lugar sin ningún problema.

Singleton asegura que ell escape “Esto nos dice que estaba muy bien planeado y calculado”. “Obviamente, ella planeó muy bien este escape, a la perfección”, añadió.

Antes de fugarse con Casey, Vicky planeaba jubilarse e incluso había vendido su casa por un precio mucho menor al valor del mercado. La pareja de prófugos no eran familiares.