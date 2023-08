CAS y Molecule.one anuncian una colaboración estratégica para acelerar el descubrimiento de fármacos

Las dos organizaciones unen sus fuerzas para desarrollar soluciones pioneras basadas en la IA para una planificación eficiente de la síntesis química que acelere el desarrollo de nuevos fármacos.

COLUMBUS, Ohio y VARSOVIA, Polonia–(BUSINESS WIRE)–CAS, una división de la American Chemical Society especializada en soluciones de información científica, y Molecule.one, líder tecnológico en soluciones basadas en IA para química farmacéutica, han establecido una colaboración estratégica centrada en el desarrollo conjunto de tecnologías de diseño de síntesis asistidas por computadora para acelerar los avances científicos en el descubrimiento de fármacos en fase inicial y ayudar a los químicos en el descubrimiento de nuevas moléculas pequeñas.





Aprovechando sus tecnologías y experiencia existentes, incluidos los modelos de aprendizaje profundo generativo y la plataforma de planificación de síntesis de Molecule.one con una interfaz de usuario que da prioridad a los químicos, y la colección de contenido de reacciones químicas de primera clase y el amplio conocimiento de la industria de CAS, las dos organizaciones trabajarán juntas para mejorar y desarrollar soluciones para una planificación de síntesis química eficiente e innovadora. Más allá de la complementariedad de sus capacidades, la colaboración entre ambas organizaciones se ve impulsada por su objetivo común de capacitar a los científicos y acelerar los avances.

“Estamos encantados de sacar al mercado los primeros modelos generativos para química entrenados en el contenido de CAS, como socio estratégico de CAS para la accesibilidad sintética y las mejoras de aprendizaje profundo de retrosíntesis”, afirma Piotr Byrski, cofundador y CEO de Molecule.one. “La IA generativa ha demostrado hazañas asombrosas en múltiples campos cuando se entrena en grandes conjuntos de datos y creo que hay una clara necesidad de llevar esto al descubrimiento de fármacos. Estoy muy orgulloso de los equipos de CAS y Molecule.one, que han trabajado diligentemente durante el último año para identificar cómo podemos unir la tecnología y experiencia únicas de Molecule.one en IA y el amplio conjunto de datos químicos de CAS. Estoy convencido de que en los próximos meses y años seremos testigos de los resultados de esta colaboración y del importante impacto que tendrá en la industria farmacéutica”.

La primera oferta conjunta, M1 RetroScore powered by CAS, formará parte del paquete de productos Molecule.one y sustituirá a su actual herramienta de puntaje de accesibilidad sintética, RetroSAS. Aprovechando los recientes avances en el desarrollo de modelos generativos por parte del equipo de Molecule.one, la solución utiliza modelos de aprendizaje automático entrenados en el contenido de las mejores reacciones químicas de CAS para predecir la probabilidad de síntesis de nuevas moléculas. M1 RetroScore powered by CAS proporciona a todos los usuarios puntajes de accesibilidad sintética junto con las correspondientes vías de síntesis potenciales para determinados objetivos. Para los usuarios de CAS SciFindern, la herramienta se conectará con reacciones de referencia dentro de la plataforma CAS SciFindern. M1 RetroScore powered by CAS es la primera herramienta de puntaje de accesibilidad sintética disponible en el mercado que se basa en el contenido de CAS.

Molecule.one y CAS también están colaborando para mejorar las capacidades de retrosíntesis de categoría mundial ya disponibles en CAS SciFindern. Como parte de su continua dedicación a mejorar sus soluciones, CAS incorporará los modelos de aprendizaje profundo de Molecule.one para mejorar sus predicciones de síntesis y ayudar a los científicos a explorar posibles rutas sintéticas para moléculas pequeñas, acelerando así los avances científicos.

“Las reacciones químicas y las capacidades de retrosíntesis de CAS son incomparables”, afirma Tim Wahlberg, director de productos de CAS. “Al colaborar con Molecule.one, aportaremos al mercado una combinación única de capacidades para resolver los desafíos que plantea la planificación de síntesis, tanto en la fase inicial de búsqueda de sintetizabilidad como en el diseño de síntesis en laboratorio y a escala. Estas soluciones seguirán reduciendo el tiempo invertido por los científicos en el proceso de descubrimiento y les permitirán ser más eficientes a lo largo de todo el proceso de innovación”.

M1 RetroScore powered by CAS se lanzará oficialmente el 14 de agosto y se presentará en el stand n.° 364 de Molecule.one en ACS Fall 2023 del 14 al 16 de agosto en San Francisco. Más información en www.molecule.one/retroscore.

Acerca de CAS

CAS es líder en soluciones de información científica y colabora con innovadores de todo el mundo para acelerar los avances científicos. CAS emplea a más de 1400 expertos que conservan, conectan y analizan el conocimiento científico para revelar conexiones nunca vistas. Durante más de 100 años, científicos, profesionales de patentes y líderes empresariales han confiado en las soluciones y la experiencia de CAS para obtener la visión retrospectiva, la perspicacia y la previsión que necesitan para aprovechar los conocimientos del pasado y descubrir un futuro mejor. CAS es una división de la American Chemical Society. Conéctese con nosotros en cas.org.

Acerca de Molecule.one

Molecule.one (M1) es una empresa de biotecnología en fase inicial que desarrolla soluciones punteras de planificación de síntesis químicas basadas en IA para respaldar los procesos de descubrimiento de fármacos en fases tempranas. El equipo interdisciplinar de M1, formado por expertos en aprendizaje automático, ingenieros de software y químicos, desarrolla en colaboración soluciones para el análisis de la accesibilidad sintética, la predicción de reacciones químicas y la recomendación de condiciones de reacción, aprovechando los avances en IA y los datos propios del laboratorio de alto rendimiento de Molecule.one. Sus productos están diseñados para químicos, por químicos. Molecule.one sacó al mercado la primera solución de planificación de retrosíntesis de aprendizaje profundo disponible comercialmente en 2019 y ha recaudado más de 5 millones de dólares estadounidenses hasta la fecha.

Más información en www.molecule.one.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

CAS – Zornitsa Ivanova, tel. celular +1 312-806-3983, correo electrónico:zivanova@cas.org

Molecule.one – Alicja Górka-Pruszczak, tel. celular +48 690 194 094, correo electrónico:alicja.gorka@big-picture.pl