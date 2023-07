Cartas de refutación enviadas a los accionistas de NYMOX PHARMACEUTICAL CORP (“NYMX-Q”)

CARSON CITY, Nev. & LONDRES–(BUSINESS WIRE)–AscellaHealth:

QUIÉN: La organización recientemente formada, The Committee to Restore Nymox Shareholder Value (El Comité para Restablecer el Valor para los Accionistas de Nymox), solicita el apoyo de los accionistas.

QUÉ: Tras la difusión de un comunicado de prensa de Nymox Pharmaceutical Corporation (la Compañía) relativo a la decisión de la audiencia de retirarla del NASDAQ en la apertura de la bolsa el 7 de julio de 2023, se están enviando cartas de refutación a todos los accionistas de la Compañía. Los documentos pueden consultarse en www.crnsv.com

Cuándo: 10 de julio de 2023

Dónde: CARSON CITY, Nevada; LONDRES

Por qué: Resumen de las cartas de refutación:

Falta de liderazgo de la Compañía: Despido de altos directivos como administradores de la Compañía y posterior omisión de informar debidamente a los accionistas, infringiendo las normas de la SEC para la presentación de documentos 6-K. Falta de gestión operativa, problemas de notificación y fiasco bursátil. Incertidumbre y confusión de los accionistas a raíz de la exclusión del NASDAQ y la reciente volatilidad del precio de las acciones. Incapacidad para relacionarse de forma competente con la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. El CEO no ejecuta ni cumple los componentes clave de su función, entre los que se incluyen: adherirse al asesoramiento y la experiencia de los abogados y expertos de la industria; financiar adecuadamente la empresa; o involucrar debidamente a los accionistas de la Compañía.

Falta de aprovechamiento del potencial de resultados valiosos y prometedores mediante la relación con AscellaHealth LLC, una empresa de soluciones farmacéuticas especializadas y de atención sanitaria de gran prestigio mundial con experiencia para ayudar a comercializar el producto de la Compañía contra la hiperplasia prostática benigna (HPB) . Oportunidad fallida de apalancar la financiación comprometida, la pericia y la experiencia de AscellaHealth para posicionar con éxito productos farmacéuticos, medicamentos y biotecnológicos en todo el mundo. La ausencia de un plan de marketing estratégico y de comunicación con los grupos de interés internos y externos para establecer una posición eficaz en el mercado y conseguir la aprobación de NYMOZARFEX, el primer medicamento de su clase, para tratar los síntomas de la HBP. La HBP es una de las afecciones más frecuentes en hombres de mediana edad y ancianos de todo el mundo.

AscellaHealth LLC, Falta de solución o plan de recuperación financiera del valor para los accionistas La ruptura de la sintonía con AscellaHealth hace caso omiso del compromiso financiero y la experiencia para restaurar el valor de la Compañía en anticipación de la decisión de aprobación del mercado danés. Descenso constante del valor de las acciones, quedando documentado que el CEO percibía un paquete de remuneración inflado y vendía personalmente acciones por un valor de más de 4.000.000 de dólares en los últimos 5 años. El CEO pone fin a la posible asociación con AscellaHealth, LLC, antes de discutirlo con miembros clave del consejo u otros directivos.



El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

