Carta lanza su CRM tras la adquisición de ListAlpha

La adquisición amplía el ERP con enfoque de priorización de la IA de Carta para capital privado, lo que permite crear una plataforma de nivel institucional para equipos de inversiones y profesionales de recaudación de fondos que buscan acelerar la velocidad del capital

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Carta, el primer sistema totalmente interconectado del mundo para el capital privado, anunció hoy la adquisición de ListAlpha, la plataforma de CRM e inteligencia relacional impulsada por inteligencia artificial. La operación marca el lanzamiento de Carta CRM, una expansión clave del ERP de Carta que profundiza la unificación de los flujos de trabajo del front y back office en los mercados privados.





Durante mucho tiempo, las firmas de capital privado y capital emprendedor han operado de manera fragmentada, lo que permitió conservar el historial de sus relaciones en sistemas aislados, mientras que los datos de desempeño de los fondos permanecen en los registros contables del área administrativa. Esta separación de la información erosiona la claridad para los equipos de inversión y los socios gestores, ralentiza la toma de decisiones y reduce la velocidad con la que se moviliza el capital.

Con la integración del sistema especializado de ListAlpha directamente en su ecosistema, Carta permite unificar la inteligencia comercial con la ejecución administrativa en una sola plataforma. En la práctica, la compañía ofrece ahora un sistema integral para el capital privado que gestiona todo el ciclo de vida de la inversión y conecta de forma fluida los procesos desde el primer contacto con potenciales inversores y la búsqueda de oportunidades, hasta la gestión del portafolio y la distribución final tras una salida exitosa.

“El año pasado compartí nuestra visión de construir un sistema integral para los mercados privados, equivalente a lo que fue NetSuite para otras industrias. Si bien contábamos con una sólida base contable y de datos, nos faltaba la herramienta central del área comercial”, señaló Henry Ward, director ejecutivo de Carta. “Así como la administración de fondos es fundamental para los directores financieros y sus equipos, el sistema de gestión de relaciones es clave para los socios gestores, los equipos de inversión y los equipos de Relaciones con Inversores. Con la incorporación de ListAlpha en el ERP de Carta, eliminamos la brecha entre el historial de las relaciones y la información real del fondo. Ahora las firmas pueden gestionar todo el ciclo del fondo (desde la idea hasta la inversión y la distribución) en un solo lugar”.

Una sola plataforma para dos funciones: formar el equipo del acuerdo y relaciones con inversores

A diferencia de los sistemas tradicionales de gestión de relaciones (CRM), de alta fricción, que a menudo se perciben como una carga adicional de ingreso de datos para los equipos de inversión, el CRM en red de Carta es un motor de uso múltiple diseñado para las relaciones de capital privado de alta complejidad y de tipo “muchos a muchos”. Funciona como el tejido conectivo entre los esfuerzos de originación del equipo de inversión y las iniciativas de recaudación de fondos del equipo de Relaciones con Inversores:

Para los equipos de inversión: El CRM se convierte en una herramienta proactiva de originación. Con la automatización de la captura de interacciones en Outlook y Google Workplace, los equipos de inversión aprovechan un CRM en red para identificar oportunidades propietarias, hacer seguimiento de objetivos a lo largo del embudo y utilizar inteligencia artificial para generar resúmenes ejecutivos para el Comité de Inversiones en cuestión de segundos.

El CRM se convierte en una herramienta proactiva de originación. Con la automatización de la captura de interacciones en Outlook y Google Workplace, los equipos de inversión aprovechan un CRM en red para identificar oportunidades propietarias, hacer seguimiento de objetivos a lo largo del embudo y utilizar inteligencia artificial para generar resúmenes ejecutivos para el Comité de Inversiones en cuestión de segundos. Para relaciones con los inversores: Los equipos de Relaciones con Inversores (IR) ahora pueden presentar propuestas con precisión. Al sincronizar datos contables en tiempo real desde Carta Ledger directamente con los registros de los Socios Limitados (LP), los profesionales de IR pueden visualizar métricas en tiempo real como IRR, TVPI y DPI junto con las notas de contacto. Esto garantiza que lleguen a cada reunión con total confianza y con la capacidad de alinear oportunidades con el apetito y la liquidez de los LP.

El CRM impulsado por IA: inteligencia unificada para el capital privado

Carta CRM brinda a firmas de mediana y gran capitalización acceso a un sistema de nivel financiero diseñado para modernizar cada interacción, que incluye:

Inteligencia relacional de nivel institucional y captura automatizada: las integraciones nativas con Outlook, Gmail y Calendar eliminan la carga manual de datos. Cada reunión, correo electrónico y señal de interacción se registra de manera automática, lo que convierte las redes individuales en un activo permanente para toda la firma y evita los “cruces de cables” derivados de contactos no coordinados.

las integraciones nativas con Outlook, Gmail y Calendar eliminan la carga manual de datos. Cada reunión, correo electrónico y señal de interacción se registra de manera automática, lo que convierte las redes individuales en un activo permanente para toda la firma y evita los “cruces de cables” derivados de contactos no coordinados. Desempeño del fondo en tiempo real sincronizado directamente con los registros de LP: la sincronización en vivo entre Carta Ledger y el CRM elimina el “cerebro fragmentado” del capital privado. Los equipos de IR pueden visualizar al instante métricas en tiempo real (como IRR, TVPI, DPI y Carry) directamente en los registros de los LP para ofrecer respuestas con el respaldo de datos en cuestión de segundos.

la sincronización en vivo entre Carta Ledger y el CRM elimina el “cerebro fragmentado” del capital privado. Los equipos de IR pueden visualizar al instante métricas en tiempo real (como IRR, TVPI, DPI y Carry) directamente en los registros de los LP para ofrecer respuestas con el respaldo de datos en cuestión de segundos. Evaluación de operaciones impulsada por IA y resultados listos para el Comité de Inversiones: mediante un agente especializado de inteligencia artificial y una arquitectura de servidores MCP, los equipos de inversión pueden consultar años de historial para identificar oportunidades propietarias y evaluar objetivos a partir de un criterio cualitativo, lo que genera un “documento de una sola página” para el Comité de Inversiones en menos de 10 segundos.

mediante un agente especializado de inteligencia artificial y una arquitectura de servidores MCP, los equipos de inversión pueden consultar años de historial para identificar oportunidades propietarias y evaluar objetivos a partir de un criterio cualitativo, lo que genera un “documento de una sola página” para el Comité de Inversiones en menos de 10 segundos. Una solución única y flexible, desde el origen hasta la salida: el CRM ofrece flujos de trabajo personalizables para operaciones y recaudación de fondos dentro de un entorno en la nube de nivel financiero. Esto garantiza el cumplimiento de los principales estándares de seguridad de la industria y permite la trazabilidad inmediata desde las notas del CRM hasta los datos subyacentes del fondo.

“Sumarnos a Carta representa un nuevo y emocionante capítulo para el equipo de ListAlpha”, afirmó Ihar Valodzin, fundador y director ejecutivo de ListAlpha. “La mayoría de las firmas se sienten frustradas por la conciliación manual entre su CRM y los silos de datos existentes. Al unificar las interacciones de toda la firma con datos económicos en tiempo real de Carta, ofrecemos a los inversores la autoridad de una memoria institucional compartida, ya sea para identificar oportunidades propietarias o responder a los LP en minutos en lugar de días”.

En los próximos meses, la tecnología de ListAlpha se integrará por completo en la plataforma de Carta. Los clientes actuales de ListAlpha podrán aprovechar todo el potencial del ecosistema de Carta, incluida la administración de fondos de clase mundial, soluciones fiscales y herramientas de cumplimiento normativo, en las que ya confían casi 9000 fondos que representan más de USD 203 000 millones en activos.

Para más información, visite https://carta.com/blog/listalpha-acquisition/. Para más información sobre Carta, síganos en LinkedIn, X, Instagram, Youtube o visite carta.com

Acerca de Carta

Carta es el ERP para el capital privado que conecta a todo el ecosistema (desde los Socios Generales (GP) y los Socios Limitados (LP) hasta CEO, CFO, empleados y asesores. Con la confianza de 50 000 compañías en más de 160 países, nuestra plataforma optimiza cada flujo de trabajo relacionado con la propiedad, lo que facilita la comprensión, gestión y crecimiento del capital accionario. Con software y servicios diseñados para escalar, Carta le permite construir, invertir y crecer con confianza. La plataforma de Administración de Fondos de Carta respalda a 9000 fondos y vehículos de propósito especial (SPV), que representan más de USD 203 000 millones en activos bajo gestión, con herramientas diseñadas para potenciar el impacto estratégico de los CFO de fondos. Con el reconocimiento de Fortune, Forbes, Fast Company, Inc. y Great Place to Work, Carta está transformando la manera en que opera el capital privado.

Para obtener más información, visite carta.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto con los medios:

Amanda Taggart, Vicepresidente de Comunicaciones



amanda.taggart@carta.com