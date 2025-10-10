Carta adquirirá Sirvatus para ofrecer operaciones de préstamos habilitados por la tecnología a los directores financieros de fondos de crédito privados

Carta Loan Operations, un producto recientemente renovado, proporciona operaciones preparadas para auditoría, automatización y la tan esperada claridad a la industria del crédito privado

SAN FRANCISCO Y AUSTIN--(BUSINESS WIRE)--Carta, la plataforma de software diseñada específicamente para capital privado, anunció hoy que ha adquirido Sirvatus, una plataforma líder en administración de préstamos para fondos de crédito privado. Esta adquisición convierte a Carta en la primera plataforma verdaderamente integrada para directores financieros de fondos de crédito privado, integrando a la perfección la administración de fondos, las operaciones de préstamo y la generación de informes para inversores en una única plataforma integral.





A medida que los inversores invierten en crédito privado —con activos bajo gestión que superarán los 1,7 billones de dólares en 2024 y se prevé que alcancen los 2,8 billones de dólares para 2028*—, los gestores de fondos de crédito privado necesitan herramientas de última generación para satisfacer las crecientes demandas del mercado en cuanto a velocidad, precisión y transparencia. La solución integral de operaciones de préstamos de Carta sustituye las tareas manuales engorrosas y propensas a errores, lo que permite a los gestores dedicar más tiempo a la inversión y menos a la administración.

“Con Sirvatus y Carta Loan Operations, ampliamos el sistema ERP de Carta para Capital Privado a fin de dar servicio a una de las clases de activos de mayor crecimiento en el sector del crédito privado”, afirmó Henry Ward, CEO de Carta. “De la misma manera que hemos ayudado a los directores financieros de capital riesgo y capital privado a automatizar las operaciones de sus fondos conectando los eventos de las tablas de capitalización de las empresas de su cartera con nuestra solución de contabilidad de fondos, Loan Operations permite a los gestores de crédito privado gestionar eficazmente los datos subyacentes de los préstamos e integrarlos en sus flujos de trabajo”.

Con la adquisición de Sirvatus, Carta ofrecerá lo siguiente:

Soporte nativo para estructuras complejas: Capture términos de acuerdos personalizados, como transferencias de efectivo, conmutadores PIK, préstamos de tramo único y modificaciones de los contratos directamente de los acuerdos de préstamo en un sistema especialmente diseñado.

Capture términos de acuerdos personalizados, como transferencias de efectivo, conmutadores PIK, préstamos de tramo único y modificaciones de los contratos directamente de los acuerdos de préstamo en un sistema especialmente diseñado. Seguimiento automatizado de préstamos : Los paneles de control en tiempo real muestran las posiciones actuales de los préstamos, los cronogramas de pago, las tasas de interés, el modelo de retornos de los préstamos y las cartera, y el estado de cumplimiento.

: Los paneles de control en tiempo real muestran las posiciones actuales de los préstamos, los cronogramas de pago, las tasas de interés, el modelo de retornos de los préstamos y las cartera, y el estado de cumplimiento. Contabilidad y conciliación integradas: La contabilidad de fondos se actualiza instantáneamente con cada transacción de préstamo, lo que elimina la entrada de datos y la conciliación manuales.

La contabilidad de fondos se actualiza instantáneamente con cada transacción de préstamo, lo que elimina la entrada de datos y la conciliación manuales. Informes de inversores sin complicaciones: Los inversores institucionales reciben datos de rendimiento transparentes y oportunos, además de informes personalizables a través del Portal LP consolidado de Carta.

Los inversores institucionales reciben datos de rendimiento transparentes y oportunos, además de informes personalizables a través del Portal LP consolidado de Carta. Infraestructura escalable y preparada para auditorías: Diseñada para respaldar fondos de todos los tamaños, con flujos de trabajo automatizados para garantizar la precisión y agilizar las auditorías.

“Junto con Carta, logramos lo que los gestores de fondos de crédito privado han deseado durante mucho tiempo: una solución interoperable que conecte los datos de los activos subyacentes con sus flujos de trabajo e informes de fondos más críticos”, comentó Trevor Cook, CEO de Sirvatus. “Nuestra visión compartida es brindar a todos los fondos de crédito privado, independientemente de su tamaño, acceso a tecnología específica y datos en tiempo real para transformar su forma de operar. Esperamos seguir implementando esta visión junto con el equipo de Carta”.

La adquisición de Sirvatus se produce tras un período de importante crecimiento y expansión estratégica para Carta. La semana pasada, Carta anunció la adquisición de Accelex, lo que mejora su capacidad para automatizar y optimizar la extracción y el análisis de datos para los mercados privados. Carta también ha profundizado su colaboración con algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo, incluyendo una alianza ampliada con Morgan Stanley Wealth Management para aumentar el acceso y la transparencia de las inversiones en el mercado privado, y con la Bolsa de Valores de Nueva York, su socio preferente de cotización.

Con estos avances, Carta redobla su compromiso de modernizar los mercados privados, dotando a gestores de fondos e inversores de las herramientas necesarias para impulsar la eficiencia, la transparencia y el crecimiento. Para mantenerse al día, siga a Carta en LinkedIn, X, Instagram, Youtube, o visite carta.com.

Acerca de Carta

Carta conecta a fundadores, inversores y socios comanditarios a través de software de vanguardia diseñado específicamente para todos los sectores del capital riesgo y el capital privado. Su plataforma de administración de fondos de primera clase, que gestiona más de 9000 fondos y SPV, representa más de $185.000 millones en activos bajo administración. Con la confianza de más de 65.000 empresas, Carta ayuda a empresas privadas de más de 160 países a gestionar sus tablas de capitalización, valoraciones, impuestos, programas de capital, remuneraciones y otros asuntos. Carta ha sido incluida en la lista de Fortune de las Mejores Grandes Empresas para Trabajar en Servicios Financieros y Seguros, la lista de Forbes de las Mejores Empresas de la Nube del Mundo, la lista de Fast Company de las Empresas Más Innovadoras y la lista de Empresas Privadas de Más Rápido Crecimiento de Inc. Para ver más información, visite carta.com.

