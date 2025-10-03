Carta adquiere Accelex para ofrecer automatización de datos impulsada por IA y transparencia para los asignadores de capital

La adquisición significará potentes capacidades de análisis para los socios comanditarios, ya que permitirá transformar documentos de inversión y datos de los fondos en información procesable y habilitada por IA sobre su cartera de inversiones alternativas y su rendimiento

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Carta, la plataforma de software diseñada específicamente para capital privado, anunció hoy la adquisición de Accelex, la plataforma de automatización de datos basada en IA y enfocada en inversiones alternativas para socios comanditarios (LP) institucionales. Esta adquisición refuerza el compromiso de Carta de servir a su red de más de 125.000 socios comanditarios, ofreciendo claridad sin precedentes sobre los factores que impulsan el rendimiento de las carteras de activos alternativos. Con nuestra nueva suite LP Portfolio Analytics impulsada por Accelex, Carta permitirá a los LP institucionales automatizar la recopilación de documentos, escalar la extracción de datos y acelerar el análisis de toda su cartera desde múltiples fuentes.





“Los LP institucionales son fundamentales para la red de Carta. La integración de Accelex impulsa nuestra visión de una plataforma conectada y transparente donde los LP, los socios generales (GP) y las empresas de cartera se beneficien de datos compartidos e informes fluidos”, comentó Henry Ward, director ejecutivo de Carta. “Los LP no solo necesitan datos, sino también análisis prácticos. Con Accelex, los asignadores obtienen visibilidad instantánea de los factores que impulsan la rentabilidad de sus carteras alternativas, lo que permite tomar decisiones más inteligentes y rápidas, respaldadas por información estructurada y lista para auditoría“.

Históricamente, los LP se han enfrentado a una recopilación de datos ineficiente, procesos manuales propensos a errores e informes inconexos, especialmente para inversiones alternativas como el capital privado y el capital riesgo. Al combinar la plataforma conectada de Carta con el análisis de carteras de LP basado en IA de Accelex, los LP experimentan una nueva era de automatización y fiabilidad con características como las siguientes:

Recopilación automatizada de documentos y extracción de indicadores clave de rendimiento (KPI) , incluyendo portales de inversores, correos electrónicos y herramientas de transferencia de documentos, lo que ahorra a los analistas horas cada semana y permite sacar a la luz datos bloqueados en archivos no estructurados.

, incluyendo portales de inversores, correos electrónicos y herramientas de transferencia de documentos, lo que ahorra a los analistas horas cada semana y permite sacar a la luz datos bloqueados en archivos no estructurados. Precisión impulsada por IA que elimina el error humano, señala las irregularidades para su revisión y produce resultados estructurados y auditables.

que elimina el error humano, señala las irregularidades para su revisión y produce resultados estructurados y auditables. Flujos de trabajo personalizables y un registro de auditoría completo , que garantizan que la extracción de datos se alinee con los procesos internos de cada LP y al mismo tiempo proporcione seguimientos instantáneos hasta la fuente.

, que garantizan que la extracción de datos se alinee con los procesos internos de cada LP y al mismo tiempo proporcione seguimientos instantáneos hasta la fuente. Paneles de control listos para el análisis que resaltan KPI como el TIR, el MOIC y el EBITDA, y respaldan análisis de cartera, análisis de exposición y comparaciones de cohortes.

Accelex se ha ganado la confianza de algunos de los asignadores de capital más exigentes del mundo proporcionando transparencia y análisis a nivel de activos para las carteras más complejas del sector. Su capacidad para integrar datos de la empresa gestora con el asignador de activos representa un avance significativo en la conectividad de datos, lo que significa una incorporación muy positiva dado que los administradores de fondos y las plataformas tradicionales aún dependen de procesos manuales.

“Unirnos a Carta representa un nuevo y emocionante capítulo para Accelex”, comentó Franck Vialaron, CEO y fundador de Accelex. “Desde el primer día, nuestra misión ha sido brindar a los inversores las herramientas y el conocimiento necesarios para afrontar la complejidad, tomar decisiones informadas y alcanzar sus objetivos de inversión. Ahora con Carta podemos impulsar esa misión, ofreciendo un valor aún mayor para garantizar que nuestros clientes no solo sigan el ritmo del mercado, sino que estén un paso por delante al actuar”.

En los próximos meses, la tecnología de Accelex se integrará completamente en el ecosistema de Carta, lo que garantizará una migración sencilla para los clientes actuales de Accelex, a la vez que proporcionará acceso inmediato y seguro a la plataforma de Administración de Fondos de Carta, sus soluciones fiscales y su excelente soporte. Como resultado, los LP se beneficiarán de informes conectados y la automatización del flujo de trabajo en todas sus asignaciones alternativas, obteniendo una visión completa de la cartera que incluye los activos administrados tanto dentro como fuera de Carta.

Para obtener más información, visite el blog carta.com/blog/accelex-acquisition. Para saber más sobre Carta, síganos en LinkedIn, X, Instagram, Youtube, o visite carta.com

Acerca de Carta

Carta conecta a fundadores, inversores y socios comanditarios a través de software de vanguardia diseñado específicamente para todos los sectores del capital riesgo y el capital privado. Su plataforma de administración de fondos de primera clase, que gestiona más de 9000 fondos y SPV, representa más de $185.000 millones en activos bajo administración. Con la confianza de más de 65.000 empresas, Carta ayuda a empresas privadas de más de 160 países a gestionar sus tablas de capitalización, valoraciones, impuestos, programas de capital, remuneraciones y otros asuntos. Carta ha sido incluida en la lista de Fortune de las Mejores Grandes Empresas para Trabajar en Servicios Financieros y Seguros, la lista de Forbes de las Mejores Empresas de la Nube del Mundo, la lista de Fast Company de las Empresas Más Innovadoras y la lista de Empresas Privadas de Más Rápido Crecimiento de Inc. Para ver más información, visite carta.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Prensa:

Carta



Amanda Taggart, vicepresidente de Comunicaciones



press@carta.com