Carlos III fue coronado oficialmente como rey de Inglaterra

Carlos III, el hijo de la reina Isabel, fue coronado oficialmente en una ceremonia magnífica como el rey de Inglaterra.

Al evento asistieron miles de personas, quienes se congregaron en la Abadía de Westminster y las calles circundantes del centro de Londres.

Tras la coronación, el rey Carlos III y la reina Calima saludaron a la multitud, en compañía de la familia real.

El gran faltante en el balcón de la Casa Real fue el príncipe Harry, quien fue visto solo y decidió irse de la coronación cuando su padre recibió oficialmente el título de rey.

Una vez que Inglaterra oficializó que Carlos III es el nuevo rey, cientos de líderes mundiales extendieron sus felicitaciones.

“Felicidades al Rey Carlos III ya la Reina Camila por su Coronación. La amistad perdurable entre los EE. UU. y el Reino Unido es una fuente de fortaleza para ambos pueblos. Estoy orgulloso de que la Primera Dama represente a los Estados Unidos en esta ocasión histórica”, dijo el presidente de Estados Unidos (EEUU), Joe Biden.

Congratulations to King Charles III and Queen Camilla on their Coronation. The enduring friendship between the U.S. and the U.K. is a source of strength for both our peoples.

I am proud the First Lady is representing the United States for this historic occasion.

— President Biden (@POTUS) May 6, 2023