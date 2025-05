Carl Haney, vicepresidente ejecutivo de Innovación Global e Investigación y Desarrollo abandona The Estée Lauder Companies

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--El día de hoy, The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunció que Carl Haney, vicepresidente ejecutivo de Innovación Global e Investigación y Desarrollo (I+D), abandonará la compañía a partir del 30 de junio de 2025 en busca de nuevas oportunidades. Con la transición de Carl, la compañía busca incorporar nuevos talentos externos para impulsar la próxima era de innovación transformadora en consonancia con su visión estratégica de convertirse en la mejor compañía de belleza de prestigio del mundo, que se centra en el consumidor.





"A lo largo de la última década, Carl ha forjado alianzas de gran impacto en la vanguardia de la innovación científica y ha ofrecido productos que fueron revolucionarios, así como también fórmulas superiores en todas las categorías, beneficios y ocasiones, al mismo tiempo que impulsó la innovación corporativa y las tecnologías avanzadas", sostuvo Stéphane de La Faverie, presidente y director ejecutivo de The Estée Lauder Companies. "Con la vista puesta en el futuro y en el cumplimiento de nuestra visión audaz "Beauty Reimagined", transformaremos nuestro enfoque de innovación en toda la compañía, que incluye la evolución de la estructura de nuestro equipo de I+D, la ampliación de nuestras alianzas externas, el refuerzo de la innovación comercial y de producto y la aceleración de la velocidad de comercialización".

El Sr. Haney se incorporó a The Estée Lauder Companies en el año 2012 luego de una carrera de más de 25 años en I+D en The Procter & Gamble Company. A lo largo de su carrera en The Estée Lauder Companies, Carl y su equipo avanzaron hacia la innovación integral de productos y de la compañía mediante el fortalecimiento de la red mundial de I+D de la compañía, la mejora de las credenciales científicas, la ampliación de la relevancia local, la creación de plataformas de ingredientes activos y fermentación ascendentes, y el aumento significativo de la cartera mundial de patentes de la compañía. Bajo su liderazgo, la compañía también aceleró los esfuerzos de sostenibilidad a través de envases sostenibles y avances en la química verde. Más recientemente, el Sr. Haney y su equipo de I+D dieron a conocer nuevas colaboraciones en la vanguardia de la innovación biotecnológica, la longevidad, la dermis activa y otras áreas críticas con los mejores socios académicos de su clase, entre los que se incluyen el Instituto Tecnológico de Massachusetts y Serpin Pharma, y diversas industrias como la farmacéutica para impulsar nuevas líneas de productos. Anteriormente, Carl desempeñó un papel fundamental como presidente del Equipo de Liderazgo Global de Crisis de la compañía, supervisando la planificación y respuesta a problemas emergentes, problemas actuales y crisis a escala mundial.

Durante esta transición, el Sr. Haney y el equipo de I+D darán prioridad a la continuidad del negocio y a permitir la innovación transformadora. La dirección regional y de marca colaborará con sus socios de I+D a través de la sólida red de innovación de la compañía hasta que se nombre a un sucesor.

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Las declaraciones que se incluyen en este comunicado de prensa pueden constituir previsiones en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones incluyen aquellas que se mencionaron en las distintas citas. Aunque la Compañía cree que sus expectativas se basan en suposiciones razonables dentro de los límites de su conocimiento de su negocio y operaciones, los resultados reales pueden diferir sustancialmente de las expectativas de la Compañía. Entre los factores que podrían hacer que los resultados reales difieran de las expectativas se incluyen la capacidad de aplicar con éxito la estrategia de la Compañía, incluida la visión de "Beauty Reimagined" y el plan de recuperación de beneficios y crecimiento; la transición exitosa de su liderazgo; y aquellos otros factores que se describen en los documentos que presenta la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluidos sus documentos más recientes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. La Compañía no asume ninguna responsabilidad de actualizar las declaraciones prospectivas que se realizan en este documento o de cualquier otro modo.

Acerca de The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores de todo el mundo de productos de calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello, y es administrador de marcas de lujo y prestigio en todo el mundo. Los productos de la Compañía se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, la familia de marcas DECIEM, incluidas The Ordinary y NIOD, y BALMAIN Beauty.

ELC-C

ECL-L

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Relaciones con los medios de comunicación:

Jill Marvin

jimarvin@estee.com

Relaciones con los inversores:

Rainey Mancini

rmancini@estee.com